Interview! Richard de Mos (Code Oranje): ‘We kennen Rutte alleen van zijn gebroken beloften, dus stem hem weg!’

Terwijl de sneeuw al aan het smelten was, presenteerde Code Oranje haar officiële partijprogramma voor de Tweede Kamerverkiezingen die over een maand gehouden worden. Reden genoeg voor DDS om de grote man achter deze partij ‒ Richard de Mos ‒ eens aan de tand te voelen over zijn drijfveren, zijn nieuwe beweging en natuurlijk: het coronavirus.

1) Eindelijk staat jullie volledige partijprogramma online. Waarom duurde dat eigenlijk zolang?

“Dat komt omdat we onze informatie uiterst nauwkeurig hebben opgehaald; we hebben de expertise opgevraagd van vakspecialisten en lokale partijen, waar we veel mee samenwerken. En ook door gewoon door letterlijk de straat op te gaan, zogeheten ‘straatinterviews’ dus.”

2) Volgens de meest recente peiling van Maurice de Hond staat Code Oranje nu op 1 zetel in de peilingen. Een andere nieuwkomer, JA21, staat nu op 3 zetels. Ook zijn er nog andere kleine rechtse partijen als FVD en SGP. Hoe onderscheidt Code Oranje zich van al die andere bewegingen, en hoe wil de partij boven ze uitstijgen op 17 maart?

“We richten ons primair op ons eigen geluid en op onze eigen campagne. Met onze zogeheten ombudspolitiek, en ons netwerk aan lokale partijen ‒ die weten wat mensen nodig hebben ‒ hebben we echt iets onderscheidend. Geen geneuzel over conservatief of liberaal zijn, gewoon de handen uit de mouwen en problemen oplossen. Daar hebben we dan ook een geweldige agenda voor.”

3) Jullie pleiten voor een heropening van de horeca. Gaan jullie, als jullie zetels pakken, een feestje vieren in de kroeg of respecteren jullie liever het Rutte-beleid?

“Het liefst stemmen we Rutte gewoon helemaal weg! Wat mij betreft zou dat een massale stem op Code Oranje betekenen. Zodat er eindelijk een partij in de Tweede Kamer komt die het wél voor het midden- en kleinbedrijf (mkb) opneemt en wél enig oog heeft voor zzp-ers. En omdat wij van de horeca houden, vieren we ‘Rutte Out’ gewoon in de kroeg!”

4) Stel dat jullie één of meerdere zetels pakken. Hoe denkt Code Oranje over een samenwerking met partijen als Forum voor Democratie en de PVV?

“Wij sluiten niemand uit en werken met iedereen samen die Nederland beter wil maken. Uiteraard moet iedere samenwerking wel voldoende Oranje kleuren.”

5) Welke partijen staan het verst van Code Oranje af?

“Rutte (VVD) is ‒ met de mensonterende toeslagenaffaire in het achterhoofd ‒ gewoon lijsttrekker van de VVD gebleven. Dat toont aan dat het hem puur om macht gaat, en daar doet hij dan ook alles voor. We kennen Rutte daarom voornamelijk van zijn talloze gebroken beloften: ‘immigratiebeperkende maatregelen’ betekende bij Rutte 750.000 nieuwkomers. Ook worden er ‒ zonder draagvlak bij de bevolking ‒ windmolens neergezet.

Daarnaast is zijn coronabeleid zwalkend en slecht voor de BV Nederland. Rutte heeft de zorg kapotbezuinigd, en politie en leger uitgehold. Het mkb is vergeten en de horeca opgegeven. En werkend Nederland kon fluiten naar die €1.000. Rutte staat het verst van mij af. Stem hem weg!”