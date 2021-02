Islamistische ‘adviseurs’: op je buik slapen is hartstikke HARAM, want dat doen ze in de HEL!

Hé, jij, lig jij weleens te slapen op je buik? Nou, dat zou ik maar niet meer doen! Want, zeggen twee zelfverklaarde adviseurs in een TikTok-video, op je buik slapen is volgens de “overleveringen” (hadith, uitspraken en gedrag van de profeet Mohammed) hartstikke verboden! Voor moslims, dan. Of het voor niet-moslims óók verboden is volgens die overleveringen is niet helemaal duidelijk.

Op het TikTok-account ‘Official Islam Reminders‘ zijn twee fundamentalistische moslims uit België actief. Zij beantwoorden vragen van kijkers over hoe ze het best zo fundamentalistisch-islamistisch mogelijk kunnen leven.

Ik dacht dat ik al aardig haram was, blijk ik dagelijks nog een extra zonde te begaan: buikslapen.pic.twitter.com/yFWKjklHlE — Mehdi Karayusuf (@mehdi_karayusuf) February 17, 2021

Wat je dan krijgt is precies zo eng als je zou verwachten. Want toen een kijker vroeg, “is op je buik slapen haram? Want sommige mensen zeggen da[t]…” gingen ze daar niet alleen doodserieus op in, maar ze haalden ook nog eens twee ‘uitspraken’ aan van Mohammed waarin hij gesteld zou hebben dat het inderdaad hartstikke fout is. Uitspraken staat daar tussen aanhalingstekens, omdat het maar zeer de vraag is of die uitspraken allemaal daadwerkelijk geloofwaardig zijn, en niet veel later, na zijn dood, aan hem zijn toegeschreven.

Maar op je buik slapen is dus not done, oordeelden de Belgen. “Wel kijk, er zijn twee overleveringen,” zegt de jongevrouw heel blij. “Een overlevering waarin Allah zegt dat hij dat verafschuwt, dus hij houdt er niet van, van mensen die op hun buik slapen. En dan heb je nog een andere overlevering waarin de profeet zegt dat juist de inwoners van de hel juist die houding gaan nemen. Dus als je op je buik gaat slapen dan is het net alsof je dezelfde houding pakt van de mensen die in de hel zitten.”

“Subhan Allah,” reageert de kerel daarop. “Ik had dat echt niet door!”

Nee, nou dat had niemand door jongen. Geen zorgen.

Vervolgens legt de jongedame ook nog even uit wat in haar ogen de “ideale slaaphouding” is voor moslims. Want ja, die bestaat ook vindt ze. “Op je rechterkant te slapen… Dus op uw rechterzijde.” Want zo slapen de mensen in de hémel blijkbaar. En daar had Mohammed volgens de overlevering géén problemen mee. Dus dat is dan wél weer hartstikke goed.

Goddank dat er dit soort mensen zijn om ons hierover voor te lichten! We zouden maar per ongeluk, in al onze onwetendheid, op onze buik liggen ronken vannacht! Brr, de rillingen lopen me nu al over mijn lijf!

Overigens zal ik mijn vrouw, die regelmatig op haar buik ligt te slapen, vannacht wel even wakker schoppen als ze dat weer doet. Het is voor haar eigen bestwil, niet dan?