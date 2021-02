Joe Biden: ‘Ik denk dat we aan het einde van dit jaar enigszins terugkeren naar normaal, maar kan het niet garanderen’

Als er nog mensen zijn die denken dat we ooit terugkeren naar het oude normaal, dan moeten ze nu even héél goed opletten. Dat zegt Thierry Baudet terecht over nieuwe uitspraken van Joe Biden. De Amerikaanse president vertelt zijn volk namelijk dat hij hoopt dat ze in Amerika voor het einde van dit jaar nog een enigszins normaal leven kunnen leiden… maar dat hij dat niet kan garanderen. “Er zijn immers varianten in omloop.”

Bij de Pfizer-fabriek in Portage Michigan liet Biden vrijdag weten: “Ik geloof dat we aan het einde van het jaar in de buurt van normaal komen. Als God het wil zal de kerst dit jaar anders zijn dan vorig jaar. Maar ik kan je die belofte niet maken. Er zijn andere varianten van het virus. We weten niet wat er kan gebeuren met betrekking tot het reproductiecijfer.”

Forum voor Democratie-leider Thierry Baudet reageert hier terecht op als door een wesp gestoken. “Voor degenen die nog steeds denken dat ze ons hier ooit nog uit laten komen. Pak je vrijheid terug! Dwing het af! Steun FVD, de ENIGE PARTIJ die de corona-bubbel wil doen barsten!” schrijft hij dan ook op Twitter.

Voor degenen die nog steeds denken dat ze ons hier ooit nog uit laten komen. Pak je vrijheid terug! Dwing het af! Steun #FVD, de ENIGE PARTIJ die de corona-bubbel wil doen barsten! Word lid! https://t.co/LEsCQqv6TZ https://t.co/SBf2Ufgwcc — Thierry Baudet (@thierrybaudet) February 20, 2021

Hier is geen woord aan gelogen. Het is ongelooflijk, maar ze gaan het dit hele jaar proberen vol te houden. Kun je je voorstellen wat dat doet met de geestelijke en lichamelijke gezondheid van mensen? Met onze manier van leven? Met het MKB? Met onze levensvreugde?

Forum voor Democratie heeft dat overduidelijk wél door en wil daarom ingrijpen. Na de verkiezingen moet het afgelopen zijn met al deze draconische maatregelen. Mensen moeten weer in staat worden gesteld gelukkig te zijn, te werken, te socialiseren, erop uit te trekken, te kopen en te verkopen. Coronabestrijding gaat niet boven álles.