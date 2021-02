Kantoorpanden in Amsterdam hebben weinig last van de coronacrisis

In 2020 is de COVID 19 pandemie waarin de hele wereld op het moment verkeert niet echt van invloed geweest op de leegstand van kantoren in ons land. Ook de kantoorruimtes in Amsterdam hebben tot op heden weinig last gehad van de coronacrisis. Dit blijkt onder andere uit deze statistieken en uit data van kantoorruimte bemiddelaar Flexas. Eind 2020 stond namelijk 8,2 procent van de kantoren in Nederland leeg. Dit is ontzettend laag, vooral als je het gaat vergelijken met andere jaren. Volgens het onderzoek is het zelfs voor het eerst sinds 2002 dat er zo weinig kantoorpanden niet gebruikt worden in ons land. Toch is het niet alleen maar goed nieuws in de kantorenmarkt in ons land, waar je in dit artikel meer over kunt lezen.

Historisch lage ingebruikname van kantoren in Nederland

Alhoewel de leegstand van de kantoren op het moment dus ontzettend laag is, is er ook slecht nieuws. Uit de nieuwste data blijkt namelijk dat het totale kantooroppervlak in Nederland dat in gebruik is genomen in 2020 ten opzichte van 2019 met maar liefst 34 procent gedaald is. Desondanks heeft dit dus gelukkig niet geleid tot een stijging van de kantorenleegstand in ons land. Dit percentage is immers al bijna 20 jaar nog niet zo laag geweest als dat het op het moment is. Hier heeft de vastgoedadviseur een verklaring voor. Het komt namelijk doordat de impact van de aanhoudende schaarste aan kwalitatief hoogwaardige en voor verhuur beschikbare kantoorpanden in ons land groter is dan de stevige daling van de ingebruikname van kantoren. Met andere woorden, er zijn in Nederland op het moment weinig geschikte kantoorpanden. Hierdoor zijn er dus ook niet zoveel nieuwe of leegstaande kantoren die in gebruik genomen kunnen worden.

Bijna een miljoen vierkante meter kantoorruimte in gebruik genomen

In 2020 is in ons land er ruim 950 duizend vierkante meter aan kantoorruimte in gebruik genomen. Dit klinkt veel, wat het in principe ook wel is. Toch valt het eigenlijk zwaar tegen. Het is namelijk voor het eerst sinds de millenniumwisseling het geval dat de ingebruikname van kantoorruimte onder de grens van één miljoen vierkante meter is gebleven in Nederland. Dit is dus zelfs onder het niveau van dat in de jaren 2008 en 2009, wat gekenmerkt werd door een zware economische en financiële crisis. De economische recessie was destijds wel minder groot dat wat we op het moment ervaren door de ongekende pandemie, maar alsnog liep de leegstand van de kantoren in ons land destijds in een mum van tijd op naar maar liefst 14 procent. De kantorenleegstand was destijds dus echt vele malen erger dan nu, hier zit zelfs bijna 6 procent verschil tussen.

Verandering zichtbaar in soort gebruikers van kantoren

De coronacrisis lijkt een versneller te zijn van structurele veranderingen die al ingezet waren. Zo neemt het aandeel van de grote, traditionele kantoorgebruikers al enige jaren af. Hierbij kun je onder andere denken aan banken en verzekeraars. Creatieve dienstverleners maken juist steeds meer gebruik van kantoorruimte in ons land. Met name de IT-sector wordt alsmaar belangrijker voor Nederland. In de afgelopen tien jaar is het aandeel van deze industrie in de opname gegroeid van 13 procent naar 20 procent. De kantooropname door zakelijke dienstverleners is juist drastisch gedaald, dit is in 2020 met maar liefst 32 procent afgenomen. Hierdoor heeft dit segment ondertussen een veel kleiner aandeel in de totale ingebruikname van kantoorruimte in ons land. Ook de kantoorhoudende organisaties van bedrijven in de transport, handel en industrie lieten in 2020 een daling zien ten opzichte van het tienjarig gemiddelde, namelijk van 27 procent.