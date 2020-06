Historisch diepe recessie in zicht voor Nederland! ‘Economie krimpt met zes procent dit jaar’

De economen van Rabobank komen met gitzwart nieuws, Nederland stevent af op een diepe recessie. De Nederlandse economie krimpt dit jaar met zo’n zes procent. Dit is de diepste economische dip in zo’n 100 jaar tijd. Het herstel zal enorm langzaam zijn vrezen de economen. Nederland wacht dus een zware tijd…

In het nieuwste kwartaalbericht van de Rabobank staat dat het een gitzwart jaar gaat worden voor Nederland. De economie krimpt gigantisch, een dip die we de afgelopen 100 jaar niet hebben gehad. De zwaarste schok hebben we inmiddels wel gehad volgens de economen. Tussen maart en juni lagen tal van sectoren op hun gat. Waardoor de economische krimp zo’n 8 procent bedroeg.

“Restaurants en cafés mogen de deuren weer openen waardoor de horeca wat opkrabbelt uit het diepe dal van het tweede kwartaal”, zegt Ester Barendregt, hoofd RaboResearch Nederland. “Maar voor het jaar als geheel resteert toch een krimp met 41 procent voor deze sector.”

Het herstel van de economie kan nog een enorme klap oplopen als het virus weer terugkomt en Nederland weer op een lockdown afstevent. Een tweede golf kunnen veel bedrijven en ondernemers niet aan, waardoor het aantal faillissementen gigantisch zal toenemen. Voorlopig dus alleen maar somber nieuws wat betreft de economie. En voorlopig lijkt herstel nog niet aan de orde.

“Vooral starters die recent een huis hebben gekocht en dit volledig hebben gefinancierd met een hypotheek lopen het risico om bij dalende huizenprijzen onder water te komen staan”, zegt Barendregt. “Dit zorgt dan voor een afname in consumptie, waardoor de dynamiek op de huizenmarkt de economische neergang kan versterken.”

Volgens de Rabobank moeten we rekening houden met een financiële crisis en een huizenmarkt cricis.