Kartelpoliticus Rutte eist: ‘Geen verkiezingsbeloftes!’ Er moet een ‘brede coalitie’ komen om een ‘sterke overheid’ te maken

In een brief aan de andere politieke partijen roept Mark Rutte hen op vooral géén beloftes te doen. Want we leven tegenwoordig blijkbaar in een wereld waarin het doen van beloftes gezien wordt als volstrekt onzinnig. Het kabinet voelt zich daar toch niet aan gebonden. De enige beloftes die wél gedaan mogen worden komen erop neer, aldus Rutte in de brief, dat er een sterkere en grotere overheid moet komen. Nou, daar kunnen de overige kartelpartijen zich ongetwijfeld vol vreugde achter scharen.

We leven werkelijk in een dystopische wereld. Het is al zo surrealistisch aan het worden dat de premier en lijsttrekker van de VVD andere partijen oproept in verkiezingstijd vooral géén beloftes te doen. Dat heeft namelijk toch allemaal geen zin, aldus Rutte. Nee. Na de verkiezingen moet er een grote, brede coalitie komen van allerlei verschillende kartelpartijen. Die kunnen dan lekker met elkaar samenwerken. Want, ach, ze denken in grote lijnen tóch hetzelfde over alle belangrijke zaken.

“We zitten nu ook in verkiezingstijd,” schrijft Rutte. “Veel politici doen dan beloften en komen met hun eigen plannen die zij als de enige oplossing presenteren. Ik denk dat het in deze bijzondere tijd niet realistisch is beloften te doen. Bovendien worden verschillen uitvergroot. We moeten juist de verbinding zoeken, want alleen samen komen we uit deze crisis.”

“De komende weken staan alle lijsttrekkers tegenover elkaar in televisiedebatten en hebben politici soms felle kritiek op elkaar,” schrijft hij. “Maar we kunnen alleen iets bereiken door met alle redelijke partijen samen te werken.” “Straks gaan we waarschijnlijk met een brede coalitie verder,” schrijft hij daarover.

Natuurlijk heeft hij al meteen drie onderwerpen in gedachten waarop die “brede coalitie” die hij voor ogen heeft kan samenwerken. De economische groei zou bevorderd moeten worden, de zorg moeten we versterken en, oh ja, er moet een sterke overheid komen. Wat? Ja, echt. De leider van de zogenaamd liberale VVD vindt de overheid dus nog niet sterk genoeg. Meer, meer, meer overheid. “Met een menselijk gezicht én de kracht om mensen te beschermen.”

Ah ja, want we weten allemaal dat een heel sterke, grote overheid in het verleden altijd heel menselijk is gebleken.

Oh nee, wacht, elke keer dat het geprobeerd is, is juist het tégendeel gebleken. Hoe groter en sterker de overheid, hoe onmenselijker, en hoe minder rechten en vrijheden de gewone burger heeft.

Een liberaal begrijpt dat en wil juist daarom een zo klein mogelijke overheid. Maar ja, Rutte is al heel lang geen liberaal meer. Sterker nog, dat is hij nooit geweest. Maar het is nu wel voor het eerst dat hij zijn ware aard zo duidelijk laat zijn tijdens de verkiezingscampagne. Blijkbaar denkt hij dat hij er nu mee weg kan komen.

Wat betreft de samenwerking met de andere partijen in een brede coalitie, dat moet geen probleem zijn aldus Rutte. “De een wil iets meer geld naar dit onderwerp en de ander weer naar die maatregel. Daar komen we samen uit. Want uiteindelijk willen we allemaal het land vooruithelpen.”

Met andere woorden, hij geeft gewoon toe dat de kritiek vanuit Forum voor Democratie, dat er een partijkartel is met allemaal partijen die maar nauwelijks van elkaar te onderscheiden zijn, 100% klopt. En hoewel ze daar in het verleden zelf nog weleens een geheim van maakten is het masker nu afgezet — en dan niet door de minste, maar door de premier zelf. Het kartel bestaat, en het kartel wil na de verkiezingen als een grote, brede coalitie het land besturen.

Geen wonder natuurlijk dat zoveel linkse oppositiepartijen voor de avondklokwet hebben gestemd. Zij wisten al wat de visie van Rutte was – en zij weten dus ook dat ze na de verkiezingen eindelijk officieel mee mogen doen met het grote machtsspel.

De enigen die daar buiten vallen zijn de partijen die niet meegaan in het narratief van een “sterke overheid” die de lockdown aan ons opdringt, en die de coronacrisis gebruikt om een radicaal-groene Build Back Better transformatie van de maatschappij en economie te forceren.

We leven in bijzonder zorgwekkende tijden.