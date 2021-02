Kijk dan! Martin Bosma (PVV) sloopt Kajsa Ollongren: ‘Faliekant mislukt ministerschap strompelt naar de uitgang!’

Vandaag heeft Tweede Kamerlid Martin Bosma op historische wijze de vloer aangeveegd met Kajsa Ollongren, de minister van Binnenlandse Zaken. De PVV’er had het over “het faliekant mislukte ministerschap” van D66’er Ollongren, dat zich “sleept en strompelt” richting de uitgang van het Binnehof: “Met een laatste demissionaire ademstoot vernietigt zij wederom een hele serie gemeenten.”

Zeg wat je wil over de PVV, maar het is werkelijk een genot om Martin Bosma bezig te zien in de Tweede Kamer. Er is werkelijk geen enkele andere parlementariër die doorgeslagen linkse bewindslieden op zo’n heerlijke manier kan slopen. Zijn favoriete onderwerp ‒ of eigenlijk: slachtoffer ‒ is Kajsa Ollongren, de D66-minister van Binnenlandse Zaken. Deze vrouw maakt overal een puinhoop van en bleek al snel na haar aantreden een antidemocraat in hart en nieren. En dus laat Bosma geen spaan van heel van d’r, als hij daartoe de mogelijkheid krijgt.

Nou, die kreeg hij vandaag. En ja, het was gewoon inspirerend te zien hoe Bosma de ooit gedoodverfde opvolger van Alexander Pechtold onderuit haalde. Kijk maar mee:

Voor de laatste keer legt @Martinbosma_pvv anti-democraat Ollongren op de grill. pic.twitter.com/K2KNZlUVvU — Leon van Galen (@Leonvangalen99) February 11, 2021

“Het is afscheid nemen in stijl, dat wel,” zei Bosma nadat hij verteld had dat haar laatste daad zo ongeveer het wegstrepen van “een hele serie gemeenten” is. “Het weinige dat mevrouw Ollongren deze kabinetsperiode voor elkaar heeft gekregen komt consequent neer op het schaden van onze democratie. Vier jaar Ollongren op Binnenlandse Zaken is het verhaal van vier jaar verborgen werkloosheid met een dienstauto.”

“Wat hebben we de afgelopen jaren eigenlijk van haar mogen ontvangen? Nou, niet bitter veel,” ging Bosma verder. “Oké, ze heeft het referendum afgeschaft. Ze sloopte 35 gemeenten. Er was het gesneuvelde voorstel om wethouders niet langer te verplichten in hun eigen gemeente te wonen. Dan was er nog de strijd tegen nepnieuws, dat waren de Russen, maar daar bleek helemaal niets van waar te zijn. Nou ja, vooruit, op de valreep hebben we nog een grondwetswijziging gehad. Iets met de Verenigde Vergadering van de Staten-Generaal. Het is zo marginaal dat ik het eigenlijk alweer vergeten ben. En dat is de opbrengst van vier jaar Ollongren op het moederdepartement. Dat is alles.

“Maar eerlijk is eerlijk, hoe minder Ollongren doet, hoe beter. Hoe beter voor onze democratie vooral. We kunnen het voorstel van vandaag alleen maar begrijpen als we snappen hoe zeer Ollongren het volk minacht en een afkeer heeft van onze democratie. Als locoburgemeester van Amsterdam zei ze: ‘De PVV mag nooit in het kabinet komen. De PVV’ers kennen geen beschaving en geen cultuur. Mocht de PVV wel gaan regeren dan moet de Republiek Amsterdam uit het Koninkrijk der Nederlanden treden.’ Let wel, het was niet een slip of the tongue aan het eind van een lang interview na twee wijntjes. Het betrof een belangrijke speech als opening van het nieuwe jaar in het concertgebouw.”

“De locoburgemeester van de hoofdstad van het Koninkrijk der Nederlanden stelt in een cruciale speech dat 15% tot 20% van de Nederlandse bevolking permanent buiten het politieke stelsel gehouden dient te worden.”

En hij was nog niet klaar. Oh nee, there was much more where that came from.

Mond vol over “diversiteit” en “inclusiviteit” maar in werkelijkheid geen enkele tolerantie voor andersdenkenden. pic.twitter.com/p3Um5ZMjDD — Leon van Galen (@Leonvangalen99) February 11, 2021

Want, zei Bosma, kort geleden mocht Ollongren de Hannie Schaftlezing uitspreken. Ze gebruikte die gelegenheid om “PVV’ers in de hoek van nazi’s te zetten. Anderhalf miljoen stemmers. Recentelijk hielden D66-jongeren een bijeenkomst in het Westerpark te Amsterdam. Daar werden PVV’ers aangeduid als fascisten. Mijn partij mocht niet meedoen aan de verkiezingen! En mevrouw Kaag kreeg onlangs anderhalf uur reclame zendtijd op de staatsomroep. We zagen haar op de achterban van een dienstauto. Ze vroeg zich af, ‘wie zijn al die mensen?’ En ze gaf zelf het antwoord, ‘ze willen een sterke man’.”

“Ollongren en haar club moeten toch wel een beetje weten wat de gevolgen kunnen zijn van een dergelijke stroom nazivergelijkingen. En het staat niet op zichzelf. We zien in de kringen van linksliberale elites een steeds grotere afkeer van democratie,” ging Bosma volkomen terecht verder. “Ik citeerde eerder oud-collega Boris van der Ham van D66 die op allerlei bijeenkomsten komt, niet specifiek van D66, en die daar steeds meer aversie bespeurt tegen democratie. Informeel, aan de bar. Ja, het is allemaal wel leuk en aardig, maar het leidt maar tot de verkeerde uitkomsten! Brexit, Trump, Wilders… het is een breed gedragen sentiment. En daarom, daarom moest het referendum kapot. Daarom die aversie tegen wat genoemd wordt ‘nepnieuws’. Daarom worden er onder een D66-minister bibliotheekboeken vernietigd als Zwarte Piet erin staat. Daarom juicht D66-Kamerlid Kees Verhoeven als Trump verwijderd wordt van Twitter: ‘Hoera voor censuur.’ Het past allemaal in het kader van uithollen van de democratie.”

En zo is het maar net.

Hier speciaal voor de liefhebber de héle video. Ja, die staat op het YouTube-kanaal van TPO, maar hé, we hebben alleen maar liefde voor iedereen! Ja, zelfs voor dat linkse weblogje.