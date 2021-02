Kijk! Fleur Agema (PVV) sloopt zorgbeleid Rutte: ‘Komende tien jaar willen ze nog eens helft ziekenhuizen sluiten!’

Donderdagavond schoof Fleur Agema aan bij Margriet van der Linden om het over de gigantische problemen in de zorg te hebben. Voor de verandering was het daardoor een schitterende uitzending van M, Want Agema veegde echt op schitterende wijze de vloer aan met het wanbeleid van de kabinetten-Rutte inzake het zorgbeleid. Deze is jarenlang vakkundig gesloopt. Niet zonder gevolgen: heel veel problemen waar we nu tegen aan lopen komen daardoor, betoogde Agema, en niet eens zo zeer door corona.

''Als je ziet hoe er de afgelopen tien jaar met de zorg om is gegaan, dan zie je dat we een kabinet hebben wat nog stééds niks met de zorg heeft'', zegt @FleurAgemaPVV. #ditisM #coronadebat pic.twitter.com/bXmdOaGOQv — Margriet van der Linden (@dit_is_M) February 4, 2021

“Als we het hebben over het bredere perspectief is, hoe zijn we hier gekomen?” vroeg Agema gisteren aan tafel bij M: “Kijk, corona is ons overkomen ‒ dat kan ik geen minister, geen premier kwalijk nemen. Maar als je ziet hoe er de afgelopen tien jaar met de zorg is omgegaan: vijf ziekenhuizen gesloten, negentien Intensive Cares gesloten, vijftien spoedeisende hulpposten, 843 minder medewerkers op de Intensive Care in vijf jaar tijd. Zó is er omgegaan met de zorg.”

Het is een heldere uitleg, waarmee ze in één klap uitlegde waarom ons zorgsysteem zo slecht kan omgaan met “de extra druk” veroorzaakt door corona. Als het coronavirus een jaar of vijf á tien jaar geleden naar Nederland was gekomen was ons systeem in een veel betere positie geweest ermee om te gaan. Maar dit kabinet sloopt de zorg eerst en roept vervolgens dat wij onze vrijheden moeten opgeven omdat zíj de zorg kapot hebben gemaakt.

Je zou erom lachen als het niet zo enorm triest was.

Hoe dan ook, Agema ging natuurlijk gewoon verder: “Als je nu kijkt naar dat nog steeds die ziekenhuizen niet meer budget krijgen, op nul procent groei zitten, dan zie je dat we een kabinet hebben dat nog steeds niets met de zorg heeft. En als ik dan de begroting lees, dan zie ik dat ze de komende tien jaar nog eens de helft van de ziekenhuizen willen sluiten in een tijd dat het aantal 75-plussers verdubbelt.”

Jawel, dat lees je goed. Terwijl de boven-ons-gestelden allemaal roepen dat we de komende jaren nog meer pandemieën en dergelijke kunnen verwachten wil het kabinet niet meer ziekenhuizen bouwen, maar juist meer ziekenhuizen sluiten. “Wat er nodig is,” concludeerde Agema, “is dat er een andere blik op zorg komt. Dan kunnen we misschien dit soort crises beter aan.”

We wensen Agema veel succes hiermee. Maar de kans dat ze erin slaagt is miniem. Want Rutte en co. vinden het veel te fijn om a) flink te besparen door de zorg links te laten liggen en b) ons onze rechten gewoon af te pakken als wat er nog over is van de zorg ‘overbelast’ dreigt te worden. Wellicht dat ooit het roer omgaat. In de tussentijd is het aan de Fleur Agema’s van de wereld om Rutte het vuur aan de schenen te blijven leggen over zijn zorgafbraak in verleden, heden… én toekomst.