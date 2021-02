Kijk! Wybren van Haga maakt gehakt van avondklok: ‘Zinloos leed en onnodig machtsvertoon!’

Wybren van Haga vindt de avondklok een volstrekt onacceptabele maatregel. Maar niet alleen is het overduidelijk “onnodig machtsvertoon” van het kabinet, aldus het Tweede Kamerlid van Forum voor Democratie, het werkt ook nog niet eens. Ongelooflijk genoeg stemden leden van Ruttes regeringscoalitie plus een flink aantal zogenaamde oppositiepartijen gisteren tóch tegen een motie van FVD om de avondklok linea recta te beëindigen.



Tijdens het debat over de coronamaatregelen gisteren sprak Wybren van Haga zich in niet mis te verstane bewoordingen uit tegen de belachelijk dictatoriale avondklok van het losgeslagen kabinet. “Dit debat is zinloos,” begon hij zijn relaas terecht. “De uitkomst ligt namelijk al vast, want de avondklok wordt verlengd tot 3 maart. Met steun van de VVD, van D66 en alle andere linkse partijen voor een maatregel die onze vrijheid op een buitengewoon paternalistische manier beperkt.”

Die steun is er, zei Van Haga, voor al die verschrikkelijke maatregelen van dit rampenkabinet. En dus ook voor de avondklok, “een vrijheidsbeperkende maatregel die zijn weerga niet kent. Een maatregel die voornamelijk jongeren treft die nu al meer dan een jaar in sociaal isolement zitten.” En vooruitblikkend op de toekomst: “Over een paar jaar,” ging hij verder, “zullen onze kinderen vragen: maar papa of mama, wat deed jij nou tijdens de crisis?”

Het antwoord daarop is voor de meeste politici én burgers: helemaal niks. Meelopen met het doorgeslagen kabinet. Allerhande draconische maatregelen steunen. Kinderen in een sociaal isolement plaatsen. En erger. Veel erger.

Omdat de situatie zo schrijnend is kwam FVD dan toch nog met een laatste poging de avondklok te beëindigen. Van Haga en Thierry Baudet dienden een motie in om dat onmiddellijk te laten gebeuren. “De avondklok is een grove inperking van onze vrijheid, die geen aantoonbaar effect heeft op de verspreiding van corona,” legt Van Haga voor de duidelijkheid nog maar eens uit op Twitter. “Zinloos leed dus, en onnodig machtsvertoon.”

Maar… “Gisteren werd onze motie om de avondklok te beëindigen helaas verworpen.”

De avondklok is een grove inperking van onze vrijheid, die geen aantoonbaar effect heeft op de verspreiding van corona. Zinloos leed dus, en onnodig machtsvertoon.

De fracties die vóór beëindiging van de avondklok stemden zijn:

1. Henk Krol

2. Partij voor de Dieren

3. Van Kooten

4. SGP (ja, echt waar!)

5. FVD zelf natuurlijk

6. DENK (yep!)

7. PVV

D66, ChristenUnie, VVD en CDA waren allemaal tegen de motie. En die mening werd gedeeld door de wanstaltige nepoppositiepartijen SP, PvdA, GroenLinks en 50Plus.

Onbegrijpelijk, aldus Van Haga: “Er is geen enkel onderzoek, bewijs van effectiviteit of wetenschappelijke onderbouwing voor het nut van de avondklok. Tóch komt het kabinet, gesteund door veel partijen, met een verlenging van de avondklok.” En ja, voegt hij daar aan toe: “De grote vraag is nu: waarom?”

Er is geen enkel onderzoek, bewijs van effectiviteit of wetenschappelijke onderbouwing voor het nut van de avondklok.

Tóch komt het kabinet, gesteund door veel partijen, met een verlenging van de avondklok.

Er is werkelijk geen woord gelogen aan álles wat Van Haga zegt; niet in de Kamer, en niet daarbuiten, op Twitter. Het is dan ook volstrekt onacceptabel, belachelijk en zelfs verwerpelijk dat de fopoppositie en de coalitiepartijen verlenging van de avondklok tóch steunen.

Ze maken het land kapot. En ze doen het glimlachend omdat zij gewoon 10.000 euro per maand verdienen, zoals Van Haga gisteren ook al terecht zei, en natuurlijk ook nog eens lekker à la carte kunnen eten in het restaurantje van de Tweede Kamer ‒ het enige geopende horeca-etablissement van Nederland.

Schofterig. Dat is het. Stop die avondklok!