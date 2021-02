Kijk! Horeca-opperbaas sloopt vrekkig kabinet: ‘Jullie hebben ons gesloten en wij moeten de rekening betalen!’

Robèr Willemsen, voorzitter van de Koninklijke Horeca Nederland, greep gisteren bij Jinek zijn kans om het kabinet en haar keuzes met de grond gelijk te maken. Hij verweet het kabinet een gebrek aan empathie richting de horeca.



"We willen het gevoel van de ondernemers laten zien. Die voelen zich onrecht aangedaan", aldus Robèr Willemsen, voorzitter van Koninklijke Horeca Nederland bij #Jinek. pic.twitter.com/okmTJZStH5 — Jinek (@Jinek_RTL) February 22, 2021

Al elf maanden betaalt de horecasector de rekening en de huidige noodsteun die zij krijgen is natuurlijk bij lange na niet genoeg. De horeca moet volledig worden gecompenseerd door de overheid want zij zijn degene die de cafés en restaurants helemaal stil hebben gelegd. Het is natuurlijk absurd dat zij zelf moeten bijbetalen voor iets waar ze niks aan kunnen doen.

Maar genoeg is genoeg, dus nu sleept de horecasector de Staat eindelijk voor de rechter. Als het aan de KHN ligt komt er een snelle heropening van de horeca in Nederland en moet er een beter steunpakket komen. Gisteren vertelde KHN-voorzitter Willemsen de beweegredenen achter de actie:

“We horen heel de dag dat we het samen doen, vanuit solidariteitsgevoel, etcetera. Maar de rekening wordt door ons en andere mkb’ers betaald. Al elf maanden lang. We hebben het over vijf miljard wat we als branche hebben bijgelegd. Er gaan gezinnen kapot; er gaan bedrijven failliet. Maar wat ik ook zie is dat personeel eraan onder doorgaat. Het is gewoon groot leed, waar geen empathie voor zit bij het kabinet.”

De horeca in Nederland heeft flink wat klappen moeten incasseren en vooralsnog ontbreekt het aan enig toekomstperspectief. Het zijn onzekere tijden voor veel ondernemers en ondertussen komt het kabinet met een steunpakket waar veel ondernemers gewoon niks aan hebben. Willemsen zegt dan ook terecht dat het onbegrijpelijk is dat de horeca de rekening moet betalen voor overheidsbeleid. Het zou namelijk andersom moeten zijn. De KHN-voorzitter zegt er het volgende over:

“Er wordt vaak over steun gesproken, maar dat is het niet. We zijn door de overheid gesloten, we hebben geen keus en om die reden dichtgegaan. En wat mij betreft is er maar één manier: dat is 100% compenseren! Dat gebeurt alleen niet. Je legt vanaf 1 januari iets minder bij dan de periode ervoor. Maar je legt nog steeds iedere dag geld erbij, geld dat er gewoon niet meer is!”

Willemsen raakt een gevoelige snaar. De horeca is helemaal platgelegd door de overheid en krijgt inderdaad noodsteun, maar deze ‘steun’ is natuurlijk bij lange na niet genoeg. En ze kunnen er tot op heden vrij weinig tegen doen want ze mogen simpelweg gewoon niet opengaan. Het is dan ook terecht dat Willemsen stelt dat er óf volledige compensatie moet komen, óf gewoon de horeca weer open, want de huidige situatie is gewoon niet te doen voor veel ondernemers. Dus kies maar, Rutte. Of ga je eerst weer zo’n met clichés gevulde brief aan alle Nederlanders schrijven?