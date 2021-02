Lijsttrekkersdebat in volle gang: Rutte en Baudet vliegen elkaar in de haren

Het NOS Radiodebat is begonnen (hier live te zien). Onder leiding van Lara Rense en Xander van der Wulp gaan dertien lijsttrekkers met elkaar in debat in de Oude Zaal aan het Binnenhof. Het debat trapt af met premier Rutte (VVD), Lilian Marijnissen (SP) en Thierry Baudet (FvD).

In het eerste kwartier lanceert Baudet een frontale aanval op Rutte, met wat hij het geblunder van deze overheid noemt, bijvoorbeeld op deze onderwerpen: de aardgaswinning in Groningen; de trage reactie van de overheid op de toeslagenaffaire en; het falende beleid rondom de coronacrisis.

Lilian Marijnissen van #SP is niet geheel tevreden met de uitkomst van het debat over het vertrouwen in de overheid. "Ik geloof dat met beide heren een betrouwbare overheid niet dichterbij komt" #Verkiezingsdebat #VVD #fvd pic.twitter.com/SKMDK8ADQO — NPO Radio 1 (@NPORadio1) February 26, 2021

Rutte: “Past daar dan bij, zou ik tegen hem (Baudet, red.) willen zeggen, om twijfel te zaaien over de betrouwbaarheid van de verkiezingen, wat hij doet. Nadat hij eerst uiting heeft gegeven aan antisemitisme, in appjes. Uiting heeft gegeven aan homofobie. Uiting heeft gegeven aan racisme en daarmee zijn kiezers eigenlijk in de kou laat staan, want dat maakt het onmogelijk (…)”

Rutte reageerde dus niet eens inhoudelijk maar rakelde opnieuw de beschuldigingen van antisemitisme, racisme en homofobie richting Baudet op. Marijnissen probeerde er een paar keer tussen te komen maar wist niet echt een punt te maken. Baudet verwierp de beschuldigingen en spoorde Rutte aan om juist inhoudelijk te reageren. En toen was het eerste debat eigenlijk al voorbij! De NOS vat het als volgt samen:

“VVD-lijsttrekker Rutte vindt dat Baudet ten onrechte twijfel zaait over de betrouwbaarheid van de verkiezingen. Baudet noemt dat lage en valse beschuldigingen en neemt vervolgens heel lang het woord om te zeggen dat hij onterecht wordt aangevallen.”

Geen inhoudelijke reactie van Rutte dus, alleen wat gezwets over dat er weer een sterke overheid moest komen met een menselijk gezicht. Iets dat door Lilianne Ploumen (PvdA) doodleuk wordt nagepraat in het tweede debat.

Het lijkt er dus op dat dit twee uur durende lijsttrekkersdebat weer behoorlijk oppervlakkig zal blijken. Jammer, maar dat viel ook wel te verwachten.