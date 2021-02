‘Linkse Nederlanders worden steeds driester, intoleranter, en neigen immer meer fascisme’

De coronacrisis is een uitgelezen mogelijkheid om eens wat verstoffende boeken uit de kast te trekken. Frits Bosch deed dat met het epistel Wat is fascisme? van Robin te Slaa. Hij begint na te denken over de parallellen tussen de fascistische politiek uit de jaren ’30 en ’40 van de vorige eeuw en de wijze waarop het linkse establishment zich momenteel manifesteert. Frits vraagt zich af: “Wat voor land krijg je als je kiezers die rechts stemmen wegzet als staatsgevaarlijk?”

Ik herlees momenteel Robin te Slaa’s voortreffelijke boek Wat is fascisme?. Het zet me aan het denken, want ik zie steeds sterker fascistoïde neigingen bij linkse partijen in ons land, alhoewel het in de VS nog veel sterker is. Een kleine greep uit de berichten van de afgelopen week: Hans Laroes meent Jort Kelder af te moeten serveren als “ niet inhoudelijk genoeg” voor de taak van Op1-presentator. Een ridicule aanklacht. Kelder is juist overgekwalificeerd voor dat praatprogramma. Als Buitenhof-presentator was hij veel beter, maar daar moest zo nodig een vrouw verschijnen.

Dan Leo Lucassen en Tom-Jan Meeus die de avondklokrellen in de schoenen schuiven van PVV en FVD. Hoe achterlijk kun je worden! NRC plaatst hun bagger graag.

Dan was er Lieke Smits (Universiteit Leiden) die modder blijft gooien naar prof. Paul Cliteur inzake vermeend racistische uitlatingen, terwijl inmiddels is vast komen te staan dat ze er niet zijn en waren. Vervolgens wil Trouw een verbod op de PVV, de op één na grootste partij van ons land.

Wat is er gaande in deze bovenkamers? Dit is slechts de ‘buit’ van een week. De conclusie is dat links steeds driester en intoleranter is ten opzichte van rechts. Men neigt naar fascisme.

Ik lees verder in Wat is fascisme? en verbaas me er weer over hoe het kon zijn dat Hitler de meest abjecte teksten kon zeggen, en 99,4% van burgers er achterstond. Hij schreeuwde NSDAP’ers toe dat alle joden vernietigd moesten worden. Ze gingen staan en juichten hem toe. Hoe kan dat? Is ‘het volk’ zo dom, zo dweepziek? Zijn we nu beter? Ik vrees the niet. En als dat niet zo is, welk lijntje loopt er dan naar het heden?

Waarom verklaart links zo de oorlog aan rechts? Het gaat hen altijd om macht. Maar de macht hebben ze al en al zo lang! Rechts was en is kansloos. Dus, vanwaar al dat gehak? Ze willen macht accumuleren, alle macht.

Maar er is meer aan de hand. Links heeft geen oplossingen voor de problemen waarvoor we ons geplaatst zien. Dat weten ze en ze weten dat u het ook weet. Dat is bedreigend voor hen. Dit is dus het moment om definitief rechts op de knieën te krijgen voor het omslaat. Links doet alsof de EU, ‘inclusie’, klimaat en minder marktwerking dé oplossingen vormen voor onze samenleving. Maar niemand gelooft dat. Onze leiders ‒ Rutte in het bijzonder ‒ weigeren verantwoordelijkheid te dragen of enige visie te vertonen.

Wat voor land krijg je als je inzet op groepsidentiteit? Wat voor land krijg je als je kiezers die rechts stemmen wegzet als staatsgevaarlijk? Dan krijg je een nog verder verdeeld land. Als je zo doorgaat ben je de vijand van het land waarin we graag willen wonen.

Frits Bosch, auteur van “Risico als obsessie”, “Dat is het risico”, “Wereld op een keerpunt” “Onbehagen bij de elite”, “Schaft ook Nederland zich af?” en “Feminisme op de werkvloer”.