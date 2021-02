LOL! EU-GroenLinks-bobo boos op Frontex-grensbewakers, want ze voeren hun taak uit en houden migranten tegen

De moraalridders van GroenLinks zijn niet te spreken over het Europese grensagentschap Frontex. De organisatie zou namelijk illegaal (illegale) immigranten de grenzen tot Europa weigeren en zelfs terugsturen. GL-Europarlementariër Tineke Strik gaat dit “onrecht” bestrijden.

De buitengrenzen van de EU zijn geliefde oversteekplaatsen voor illegale migranten, en worden daarom door het grensagentschap Frontex bewaakt. Maar uit onderzoek blijkt dat Frontex haar taak iets te serieus neemt en praktisch niemand meer doorlaat. Iets wat tot schending van mensenrechten zou leiden en waarvoor allerlei lui “verantwoordelijk” moeten worgen gehouden, aldus de fanatieke immigratieliefhebbers van GroenLinks.

Europarlementariër Tineke Strik gaat daarom zelfs een onderzoek doen, over hoe het in ’s hemelsnaam kan dat een stel grensbewakers een grens gaan bewaken. Waar halen ze de euvele moed vandaan?!

Europarlementariër @Tineke_Strik gaat het onderzoek naar EU-grensagentschap Frontex leiden. 💪 Frontex is in opspraak omdat het vluchtelingen zou terugduwen over de grens en zo mensenrechten schendt. "We moeten de betrokkenen verantwoordelijk houden." https://t.co/quCs6udIjW — GroenLinks (@groenlinks) February 23, 2021

Het lijkt wel satire, maar dat is het niet. Vanuit Brussel ‒ en vanzelfsprekend ook vanuit Duitsland met hun ‘Wir schaffen das’-politiek ‒ wordt al jaren voor de bühne geroepen dat de EU een solidair beleid heeft, maar ondertussen moet Frontex wel keer op keer brandjes blussen in landen zoals Hongarije, Italië en Griekenland die vaak genoeg te kampen hebben gehad met een massale instroom van migranten.

GroenLinks roept al meteen heel gewiekst dat het om vluchtelingen zou gaan, maar dat is natuurlijk nergens bevestigd. Frontex zou evengoed massa’s aan economische migranten weigeren kunnen hebben geweigerd hebben aan de Europese grenzen.

Maar vanuit het veilige Brussel uiten de linkse EU-bobo’s maar al te graag kritiek op Frontex, want dat is lekker makkelijk en deugt. En voor GL is dit natuurlijk makkelijk punten scoren om haar achterban tevreden te houden. Onzinnige rancune, dus, van Tineke Strik, wiens onderzoek ongetwijfeld in het water zal vallen. Want op een herhaling van het wir-schaffen-das-fiasco zit niemand op te wachten, toch?