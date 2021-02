Lol! FVD wil alle bushokjesposters van de VVD wegkapen: ‘Straks zijn wij overal zichtbaar!’

Al jaren lang kan Nederland zich ergeren aan de loze slogans van de VVD in bushokjes. Maar niet voor lang meer! Forum voor Democratie heeft een kans gekregen om alle bushokjesposters van de VVD weg te kapen, zo weet FVD-leider Thierry Baudet. Een geweldige manier, natuurlijk, om die verzuurde VVD te sarren in aanloop naar de Tweede Kamerverkiezingen.





Vanuit Enschede komt Forum-leider Thierry Baudet met het volgende nieuwtje hierover:

“We hebben een heel bijzonder aanbod gekregen. We kunnen alle bushokjesposter wegkapen van de VVD. Normaal heeft de VVD altijd de bushokjes in verkiezingscampagnes, maar nu hebben wij de mogelijkheid om die te kopen!”

Het is niet eens zo’n gekke actie van Forum. De loze en goedkope beloftes die we al jaren op VVD-campagneposters zien is inmiddels iedereen wel zat. Een slimme zet dus van de partij van Baudet: zijn partij doet er alles aan om zichtbaar te zijn op de straten, terwijl de meeste partijen hun halfbakken campagne digitaal proberen te voeren.

FVD heeft flink veel geïnvesteerd in een fysieke campagne en ook de bushokjespostertactiek zal hier flink aan kunnen bijdragen. De crowdfunding voor dit plan loopt en Forum wil op deze manier de VVD een hak zetten, en tijdens de Kamerverkiezingen de meest zichtbare partij van Nederland worden. Of het gaat werken en FVD flink weet te stijgen in de peilingen, is een vraag. Maar dat hiermee de partij van Rutte alvast op hilarische wijze kan worden gepootjelicht, is alvast een heel geestig feit!