LOL! Rijksoverheid komt met speciale sneeuwregels voor coronatijd: ‘Sneeuwballengevechten alleen met eigen gezin!’

Hoe triest kan het in godsnaam worden? De Rijksoverheid heeft zich genoodzaakt gezien een belachelijke richtlijn te geven in verband met de sneeuw die vandaag en morgen veelvuldig zal vallen. Zo mogen we alleen sneeuwbalgevechten houden het eigen huishouden. Of met één vriend.

In wat voor belachelijk apenland leven we, dat we het normaal moeten vinden dat de overheid dit soort volstrekt bezopen richtlijnen doet uitgaan? “Ook bij het genieten van een pak sneeuw of een mooie laag ijs, blijft de oproep om zo min mogelijk mensen te ontmoeten en uw reisbewegingen te beperken,” aldus de Rijksoverheid in een advies aan iedereen die denkt dat er zomaar genoten kan worden van het winterweer.

Oh ja. En sneeuwbalgevechten mag je alleen houden met je eigen huishouden of, als je dat wel heel lastig vindt, met één vriend. Niet meer! Want blijkbaar kun je als je een sneeuwballengevecht hebt, in de buitenlucht, op afstand van elkaar want je gooit naar elkaar, elkaar op magische wijze corona geven als je met drie of meer uit verschillende huishoudens bent.

Kinderen tot en met 17 jaar mogen wel samen schaatsen of in de sneeuw spelen. Zij hoeven geen afstand te houden. Als het te druk wordt op bepaalde plaatsen, zoals op een parkeerplaats of rondom een koffie-afhaalpunt, dan wordt geadviseerd om weg te gaan. ‘Als het echt te druk wordt, kan de burgemeester maatregelen nemen’, stelt de Rijksoverheid.

Rutte zegt over schaatsen: “Val niet. Doe voorzichtig. Ziekenhuizen zitten niet te wachten op botbreuken.”

Het is werkelijk te geschift voor woorden dat de boven-ons-gestelden van de regering en een stel ongekozen dictatoriale ambtenaren denken dat ze ons dit soort dingen kunnen vertellen. Zijn we werkelijk zo diep gezonken als volk dat we ons dit laten gebeuren — en dat de hoofdverantwoordelijke voor dit soort lafbekadviezen van een bemoeizuchtige superstaat de verkiezingen van 17 maart aanstaande mogelijk wint?

Dat is duidelijk de mening van Jan Roos, die er klaar mee is:

Ik weet nou niet of ik moet lachen of huilen. Wat een apenland zijn wij geworden. https://t.co/0h6vyNmQDO — Jan Roos (@LavieJanRoos) February 6, 2021

Het enige goede nieuws? Het heeft er alle schijn van dat heel veel mensen daar net zo over denken.

We laten dit toch ook zelf toe? Iedereen is bang gemaakt en loopt in polonaise achter Rutte en clowntje clusterfuck aan… — Nomen Nescio (@sLinkseTranen) February 6, 2021

Op zaterdag worden deze nieuwe regels uitgevaardigd. Dus ze werken gewoon in het weekend door daar bij de Rijksoverheid 😄👍 Wel jammer dat ze hun prioriteiten niet helemaal op orde hebben… 🧐 — Wiel van der Gulp (@WielvanderGulp) February 6, 2021

Totale controle willen ze🤬 — John Heldens (@JohnHeldens) February 6, 2021

Je moet onderhand de burgermeester bellen als je wilt poepen. — Marc. (@MarcCK4) February 6, 2021

Deze gestoorde gekte moet stoppen. Dat we het coronavirus willen bestrijden door kwetsbaren te beschermen, prima. Maar dit soort gestoorde “adviezen” en richtlijnen van een overheid die blijkbaar denkt dat we als maar een beetje te hard inademen corona kunnen krijgen zijn van lotje getikt… en gaan veel te ver. De overheid heeft zich hier gewoon niet mee te bemoeien.

Rutte en co. moeten maar lekker zelf alleen een sneeuwgevecht doen met hun eigen huishouden. Oh wacht. Die heeft Rutte natuurlijk niet. Hij is helemaal alleen. Geen vrouw/man, geen kind, niks. Geen wonder dat hij het geen enkel probleem vindt om anderen net zo eenzaam te maken als hijzelf is.

Volg onze Pagina op het Facebook-alternatief MeWe. En abonneer je gratis en voor niets op mijn Telegram-kanaal.

Deze idioterie moet stoppen. Vandaag nog. Beperk je tot het beschermen van kwetsbaren, maar houd op de rest van ons te vertellen hoe we ons leven mógen leiden.

Oh, en als het hebben van deze mening mij weer een ban hier of daar oplevert. Het zij zo. We moeten gewoon de moed hebben om deze geschiftheid aan de kaak te stellen – en ons er tegen uit te spreken. Als we dat niet doen zijn we geen knip voor de neus waard.