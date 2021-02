LOL! Salafisten-NGO uit Frankrijk vindt Franse moskee-aanvallen de schuld van quasi-D66’er Macron

Volgens het Nationaal Observatorium voor Islamofobie, een Frans-islamitische NGO, is de moslimhaat in Frankrijk in 2020 met wel ruim 55 procent gestegen, ten opzichte van 2019. De moslimgemeenschap in Frankrijk legt een verband met de ‘anti-separatismewet’ van de regering-Macron.

Franse president Emmanuel Macron legde in oktober verregaande maatregelen op om de radicale islam in zijn land actief tegen te gaan. Er werden invallen gedaan in moskeeën die een salafistisch gedachtegoed bleken te verspreiden, maar de gematigde moslims werden ook bij het beleid betrokken om extremistisch gedachtegoed af te zweren of buiten de deur te houden.

Wie afgaat op de berichtgeving sinds oktober zou denken dat het beleid van Macron redelijk succesvol is gebleken, maar nu komt ook de keerzijde aan het licht. De Frans-islamitische NGO stelt vast dat er maar liefst 235 aanvallen op moslims zijn geweest en dat er ook een stijging van 35 procent op te merken was bij aanvallen op moskeeën.

Om wat voor aanvallen het gaat wordt niet duidelijk uit het bericht van de NGO. Het zou inderdaad om daadwerkelijk fysieke aanvallen kunnen gaan, maar het lijkt er meer op dat hier sprake is van een poging om de Franse moslims als slachtoffer neer te zetten. Abdallah Zekri, het hoofd van deze NGO, beweert namelijk dat er leugens worden verspreid over de link tussen moslims/islam en terrorisme.

Dit kan betekenen dat hij de salafistische moslims niet als echte moslims beschouwt, of dat hij ronduit ontkent dat salafistische moslims geneigd zijn om over te gaan tot terroristische acties. Het lijkt te gaan om die laatste interpretatie: de Franse overheid richt zich namelijk specifiek op die agressieve tak van de islam en Zekri neemt er aanstoot aan dat president Macron hen verwijt dat door hen de islam “in crisis” verkeert.

Het moet inderdaad niet zo zijn dat gematigde moslims de dupe blijken te worden van het anti-radicale-islam beleid van Macron, maar het lijkt er meer op dat Zekri het opneemt voor de salafistische moslims die volgens de Franse president wel degelijk een gevaar vormen. Ammehoela!