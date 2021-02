Losgeslagen Jesse Klaver wil vliegveld Rotterdam The Hague Airport ombouwen tot complete woonwijk

GroenLinks-leider Jesse Klaver heeft weer eens een idealistisch en totaal idioot plannetje bedacht. Hij wil vliegveld Rotterdam The Hague Airport opofferen en er een enorme wijk van tienduizend woningen op bouwen. En ach, dan kan er ook nog wel een joekel van een park bij!

In GroenLinks-land is alles mogelijk, is geld geen probleem en moet je vooral groot durven dromen. Negatieve consequenties of grote obstakels kun je gewoon negeren, want wensdenken is belangrijker dan realisme! En dus moet het vliegveld Rotterdam The Hague plat, om er woningen te bouwen. Dat meldt het AD.

Jesse Klaver meent de woningcrisis op deze manier aan te kunnen pakken. Er wordt geen woord vuil gemaakt aan het probleem van de stikstofuitstoot die zo’n project met zich meebrengt. ‘Dat probleem lossen we later wel op,’ moet Klaver gedacht hebben. Boeren kunnen de bui al voelen hangen!

Het frappante aan dit hele idee is dat er rondom het vliegveld al ontzettend veel wordt gebouwd én dat daar nog voldoende ruimte is om nog meer te bouwen. Maar ja, dat klinkt natuurlijk niet zo sexy in de oren van zijn achterban als ‘laten we een vliegveld met vervuilende vliegtuigen opofferen.’ En Klaver moet het tegenwoordig steeds meer hebben van plat populisme om nog een paar zeteltjes te kunnen scoren, dus dan is zo’n plan natuurlijk een godsgeschenk.

GroenLinks Rotterdam gaat het plan in ieder geval verder uitwerken. En ach, waarom de ogen alleen gericht houden op Rotterdam? Het AD komt met méér voorbeelden waarin GroenLinks de infrastructuur wil afbreken omdat dat lekker links en inclusief is: “Naast het plan in de Rotterdamse gemeenteraad behoren ook het sluiten van de A10 in Amsterdam en het ondertunnelen van de Kennedylaan in Eindhoven tot de mogelijkheden om meer ruimte te creëren voor betaalbare woningen.”

Ja joh, kan allemaal! Mensen hoeven nooit meer te reizen, en we hebben die gemene rechtse partijen even een ferme hak gezet. Dat zal ze leren! Weet je wat “ze” eens zal leren? Nul zetels voor GroenLinks bij de komende verkiezingen. Want dát zet pas echt zoden aan de dijk.