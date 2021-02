Marianne Zwagerman veegt de vloer aan met avondklok-verdedigende Klaas Dijkhoff (VVD): ‘Nul argumenten!

Marianne Zwagerman heeft tegenwoordig een podcast op NPO Radio 2, genaamd Op z’n kop. Gelukkig maar. Want mevrouw veegde deze week op heerlijke wijze de vloer aan met VVD-fractieleider Klaas Dijkhoff. Die had namelijk maar 35 seconden nodig om verlenging van de avondklok te verdedigen. De reden laat zich raden: het maakt helemaal niets uit. En ja, Zwagerman benoemt dat gewoon.

In de nieuwste aflevering van de Op z’n kop-podcast spelen Marianne Zwagerman en co-presentator Rick van Velthuijsen een clip van VVD-fractievoorzitter Dijkhoff die de verlenging van de avondklok verdedigt. Het slaat werkelijk nergens op wat het Kamerlid daarover zei: iets over dat mensen dan maar overdag naar buiten moesten, even naar de boekenzaak moesten lopen, daar een boek moesten kopen, en vervolgens, ’s avonds, thuis maar lekker dat boek moesten lezen in de avond. Wat is het probleem nou helemaal? Lekker gezellig toch juist?!

35 (!!!!!) seconden had @dijkhoff nodig om de avondklok nog een paar weken door onze strot te duwen. Want we kunnen ‘s avonds best een boekje lezen 🤬 Gast!!! Hele aflevering van #opznkop bij @NPORadio2 en hier https://t.co/tPPNH65byy pic.twitter.com/grBvspipDU — Marianne Zwagerman (@mariannezw) February 11, 2021

Zwagerman reageerde furieus: “In die 35 seconden zaten núl argumenten waarom het een goed idee is om een maatregel die sinds de Tweede Wereldoorlog niet meer is voorgekomen te verlengen. Vervolgens zegt ‘ie, ‘dan ga je lekker schaatsen overdag.’ Hé gast, die mensen moeten wérken overdag! Écht werken. Niet een beetje lúllen, niet een beetje achter de computer hangen, die moeten stenen op andere stenen stapelen, die moeten tot aan hun ellebogen in het riool omdat die verstopt zit, die moeten banden onder auto’s zetten, winterbanden onder auto’s zetten.”

“Hállo! Niet iedereen kan overdag lekker gaan schaatsen, gast! Kom op nou! Dit was de partij, Rik,” zei ze vervolgens tegen de presentator, “waar normaal gesproken ondernemers op stemden.”

Niet meer, natuurlijk. Want je moet als ondernemer nu werkelijk gestóórd zijn als je nog een stem uitbrengt op de VVD. Het is anno 2021 een partij van, voor en door ambtenaren, en types die op allerlei manieren hun geld verdienen ‒ maar hoe dan ook zonder verantwoordelijk te zijn voor een heel bedrijf.

Forum voor Democratie-Kamerlid Wybren van Haga begrijpt dat ook en prijst Zwagerman dan ook terecht de hemel in. “Geweldig!” schrijft hij op Twitter. “Marianne Zwagerman slaat de spijker op zijn kop. Politici merken niets van al die desastreuze maatregelen en hebben geen idee hoe groot het leed is. Wat een misdadige angstpsychose.”

Geweldig! @mariannezw slaat de spijker op zijn kop. Politici merken niets van al die desastreuze maatregelen en hebben geen idee hoe groot het leed is. Wat een misdadige angstpsychose… #StopDeLockdown #StopDeAvondklok https://t.co/lWerQxZNjI — Wybren van Haga (@WybrenvanHaga) February 12, 2021

Klaas Dijkhoff en zijn VVD zijn onderhand werkelijk een schande voor ons land geworden. Wat een verschrikking om er zelfs maar over na te denken dat ze het na 17 maart mogelijk wéér voor het zeggen zouden krijgen ‒ zodat we allemaal fijn de hele dag mogen gaan schaatsen, om daarna een boek te kopen dat we fijn na negenen mogen lezen. Echt, wát een visie!