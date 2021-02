Ministerie weigert levering 300 vaccins voor onderzoek waarmee half miljoen vaccins kunnen worden bespaard

Oud-RIVM-baas Roel Coutinho is ‘verbaasd’ dat het ministerie van Volksgezondheid geen 300 vaccins over heeft voor onderzoek naar inenting van mensen die al corona hebben gehad. Daarmee zouden namelijk misschien wel tot een half miljoen vaccins kunnen worden bespaard! Dat meldt EenVandaag.

Het ministerie van Volksgezondheid, Wetenschap en Sport (VWS) noemt schaarste als reden voor het niet beschikbaar stellen van de vaccins. Het is toch volstrekt idioot om dit onderzoek links te laten liggen, alleen omdat ze perse alle beschikbare vaccins nu willen gebruiken? Vooral als het zou betekenen dat er straks veel minder vaccins nodig blijken te zijn dan in eerste instantie gedacht.

“Uiteindelijk kunnen we bij goede onderzoeksresultaten juist veel vaccins besparen, ongeveer een half miljoen”, zegt viroloog Menno de Jong, die betrokken is bij de studie.

In Frankrijk hebben ze het hele onderzoek overgeslagen en zijn ze direct overgegaan op minder (en latere) vaccinatie voor ex-coronapatiënten. Dat is ook niet verantwoord, maar het laat wel zien dat de gedachte daar ook heerst dat een ex-coronapatiënt waarschijnlijk zelf al redelijk wat afweer tegen het virus heeft opgebouwd.

Via EenVandaag:

“Het ministerie van VWS zegt in een reactie dat het zorgvuldig wil omgaan met de vaccins. Het ministerie wil een beoordeling en advies van het RIVM en de Nederlandse organisatie voor gezondheidszorgonderzoek, ZonMw over de aanvraag van het Amsterdam UMC afwachten. Daarna zal er bekeken worden of de vaccins alsnog beschikbaar kunnen worden gesteld, zegt een woordvoerder.”

Viroloog Menno de Jong is in ieder geval niet blij met die reactie. “Inmiddels zijn we al een maand verder. Zorgvuldigheid is uiteraard belangrijk, maar kan volgens mij prima gecombineerd worden met snelheid. Dat is nodig in deze tijd.”

In Nederland moet alles weer volgens regeltjes, procedures, protocollen en adviesorganen. Want kennelijk is iedereen met ook maar een béétje macht of invloed bang voor ook maar enige vorm van verantwoordelijkheid. Nederland zit in crisis, maar crisismanagement past helaas niet in de papieren werkelijkheid van onze overheid.