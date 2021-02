Misschien dat het NRC Handelsblad voortaan beter magnetrons kan produceren in plaats van kattenbakvulling met hun opgewarmde prakjes

Een opgewarmde, smerige en kleffe prak. Dat is het NRC Handelsblad geworden nadat ze hun redactiekantoor in 2012 verwisselde van Rotterdam naar Amsterdam. De grachtengordelkolder is ze inmiddels volledig naar het hoofd gestegen. Werd er eerst al karaktermoord gepleegd op Pieter Omtzigt, daarna waren al snel Richard de Mos (Code Oranje), Thierry Baudet (FVD) en nu wederom Dion Graus (PVV) aan de beurt van de hongerige kartelmedia.

De Volkskrant kunnen we tenminste nog ‘slechts’ een zure krant noemen. De Telegraaf een krant met iets teveel geflirt met de eeuwige vrijgezel Mark Rutte en het Algemeen Dagblad als een krant dat gewoon meewaait met hoe het de hoge torens in Rotterdam is gezind. Maar er is maar een krant die er écht een heel smerig kleverig spelletje van maakt, en dát is het NRC Handelsblad.

Het NRC Handelsblad is namelijk vooral vakkundig om -vlak voor de verkiezingen, of wanneer het hun zelf uitkomt- aloude (en allang vergeten) prakjes op te warmen om er zogenaamd Breaking News van te maken. Natuurlijk is het géén Breaking News en dat zal het ook nooit worden, maar het NRC schijnt er blijkbaar keer op keer mee te kunnen scoren, anders zouden ze niet continu hetzelfde prakje weer opwarmen. Columnist Jan Dijkgraaf beschreef dit vanmiddag overigens heel erg treffend. Het lezen zeker waard!

Zoals wij vandaag al schreven was opeens Dion Graus weer Trending Topic, aangewakkerd door één of ander ongedefinieerd NRC-stukje. Het is natuurlijk allesbehalve opvallend dat deze ‘oude kwak’ zo vlak voor de verkiezingen weer door het NRC wordt opgewarmd…

Zo en nu nog even de @nrc in de kattenbak leggen. Fijn weekend! — Geert Wilders (@geertwilderspvv) February 13, 2021

Of het nu überhaupt waar is of niet: Wie neemt de heksenkrantenjacht van het bijna uitgestorven NRC Handelsblad nog serieus? Leuk dat ze op deze manier -met opgewarmde prakjes- zichzelf weer even een uurtje in de kijker weten te spelen. Allemaal leuk en aardig, maar iemand met gezond verstand weet ook wel: Het NRC Handelsblad is nog smeriger dan alle MSM bij elkaar.

Brrr. Doodenge journalistiek om van ‘achter-en-roddelklap’ een soort van ‘intelligente-journalistiek’ proberen te fabriceren. Gaat jullie niet lukken, beste Overgelopen Grachtengordelkrant. Kattenbakvulling, dát is het NRC vandaag de dag!