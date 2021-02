“Mooi” moment om te versoepelen: RIVM spreekt voor het eerst over een derde coronagolf

Net nu het kabinet versoepelingen aan gaat kondigen in de persconferentie van vanavond, komt het RIVM met teleurstellend nieuws. Zij spreken namelijk voor het eerst, na bekendmaking van de laatste cijfers, over een derde golf van coronabesmettingen. Wát een timing om het gros van de twintigers weer in teamverband te laten sporten!

Volgens het RIVM zijn er de afgelopen week 29.977 mensen positief getest op corona. Dat is een stijging van 19 procent ten opzichte van de week ervoor. Wel moet daarbij worden vermeld dat er de afgelopen week veel meer (73.000 meer) testen werden afgenomen.

Opvallend is dat het RIVM juist nú voor het eerst de woorden “derde golf” in de mond neemt. Bij RTL Nieuws zeggen zij namelijk het volgende:

“Omdat het grootste gedeelte van de bevolking nog niet gevaccineerd is, is het van groot belang om besmettingen zo veel mogelijk te voorkomen en deze derde golf zo laag mogelijk te houden.”

Dit lijkt een beetje een verkapte poging van het RIVM om te laten merken dat zij het absoluut niet eens zijn met de aankomende versoepelingen die het kabinet volgende week door wil voeren. Want gaat het hier echt om een derde golf? Of is dit gewoon een voortzetting van de tweede? In de afgelopen weken leek het er namelijk verdomd veel op dat alle genomen maatregelen maar weinig effect hebben gehad op de besmettingscijfers.

Maar wat boet dat nou, wat het RIVM zegt, toch? Er komen verkiezingen aan, en die moet Rutte gewoon koste wat het kost wéér winnen. Dus ‒ hoppa! ‒ open met die kappers en die mbo’s. Versoepeling hier, versoepeling daar. Wat nu derde golf? Tralala, wat maakt dat ook uit? Zetels, dáár draait het om!