Naïeve Partij voor de Dieren wil iedereen per brief laten stemmen, ook al zou dit uitstel van verkiezingen betekenen

De Partij voor de Dieren (PvdD) probeert via de rechter af te dwingen dat iedereen per brief zijn stem kan uitbrengen. Ook al zou dat betekenen dat de Tweede Kamerverkiezingen hierdoor zouden moeten worden uitgesteld. Zoiets op deze manier af proberen te dwingen is niet erg respectvol naar de democratische rechtsstaat toe!

Vrijdag doet de rechter uitspraak in het kort geding dat de PvdD heeft aangespannen, dat meldt EenVandaag. Gelukkig is de kans behoorlijk klein dat de dierenknuffelaars hier ver mee zullen komen, vooral omdat het een logistieke nachtmerrie zou gaan worden. Daardoor zouden de verkiezingen hoogstwaarschijnlijk uitgesteld moeten worden en daar zit niemand op te wachten. Hoogleraar rechtswetenschap Jan Brouwer zegt er het volgende over:

“Ik vind het een beetje overdreven, die discussie over de verkiezingsdatum tot nu toe. Die discussie lijkt zelfs te verhevigen. De cijfers geven geen aanleiding om de verkiezingen uit te stellen. En ervaringen in het buitenland geven niet bepaald aanleiding tot uitstel.”

De PvdD laat zich, net als de SP trouwens, een beetje gek maken door de angst voor nieuwe coronabesmettingen tijdens de verkiezingen. Daardoor proberen ze er nu een uitermate fraude-gevoelige vorm van stemmen door te drukken. Die fraude-gevoeligheid bleek trouwens al uit de gefaalde proef van D66-minister Kajsa Ollongren in Den Haag (die het poststemmen er nog steeds perse door wil drukken).

Het is afschuwelijk om te zien hoe graag de linkse partijen de democratische procedures stukje bij beetje lijken te willen uithollen. Dat poststemmen hadden ze bijvoorbeeld veel eerder kunnen opperen. En zelfs nu iedere burger heeft kunnen concluderen dat dit proces helemaal niet zo makkelijk en veilig is als het lijkt, probeert D66 het alsnog goed te praten en de PvdD het er via de rechtbank door te krijgen. Het is een enge manier van doen.