Nederlandhater Jan Paternotte (D66) EIST slavernijexcuses: ‘Mep in het gezicht van honderdduizenden Nederlanders!’

D66-Kamerlid Jan Paternotte is witheet van woede. CDA-lijsttrekker Wopke Hoekstra heeft namelijk gezegd het niet nodig te vinden dat de Nederlandse staat officieel excuses aanbiedt voor het slavernijverleden. Paternotte vindt dat onacceptabel. Want, jawel, wij dienen verantwoordelijk gehouden te worden voor de misdaden van een klein deel van onze voorouders. Oh ja: en vanwege discriminatie en racisme nu!

“Ontzettend teleurstellend dat Wopke Hoekstra zegt: ‘Excuses slavernijverleden niet nodig, want is 150 jaar geleden al geëindigd’,” schrijft D66-zeurpiet Jan Paternotte vanochtend op Twitter. “Een mep in het gezicht van honderdduizenden Nederlanders, voor wie die 150 jaar het slavernijverleden juist doorwerkt in racisme en discriminatie.”

Ontzettend teleurstellend dat Wopke Hoekstra zegt: “Excuses slavernijverleden niet nodig, want is 150 jaar geleden al geëindigd.” Een mep in het gezicht van honderdduizenden Nederlanders, voor wie die 150 jaar het slavernijverleden juist doorwerkt in racisme en discriminatie. — Jan Paternotte (@jpaternotte) February 12, 2021

Vervolgens citeert hij voormalig CDA-Kamerlid Kathleen Ferrier. Die zei eens: “Ik vind excuses aanbieden belangrijk omdat je daarmee je eigen positie relativeert en de andere op de voorgrond plaatst. Het gaat om de erkenning van de misdaden van toen, door de schuldigen van toen: de staat, stadsbesturen en de kerk.”

Nee, daar gaat het natuurlijk helemaal niemand om. Ten eerste is het volstrekt onzinnig om excuses aan te bieden voor iets waarmee wij persoonlijk niets te maken hebben gehad. Sterker nog, je kúnt daar niet eens “sorry” voor zeggen. Dat wel doen zorgt ervoor dat je, als je een enorme hypocriete deuger bent, je je goed voelt over jezelf, maar verder heeft het totaal geen nut.

Dat wil zeggen, behalve als je begrijpt wat het echte doel is. Want dat is niet “sorry” horen. Oh nee. Het echte doel van de lui die om excuses vragen is tweeledig en gaat veel verder:

1. Ze willen dat we ons schamen voor onze eigen geschiedenis en onze cultuur. Als dat doel bewerkstelligd is kunnen ze ons er los van drijven, waardoor er feitelijk niets overblijft als “het Nederlandse volk.” Dit is het grote doel van de blanke boven-ons-gestelden, zoals Paternotte, die steeds maar roepen dat we onze excuses moeten aanbieden hiervoor.

2. Ze willen geld, geld, geld, geld zien. Dit is het grote doel van de meeste gewone activisten. Voor veel van die lui is het niets meer of minder dan een uitstekende kans op gratis geld. Punt.

Dat zie je ook terug in de tweet van Paternotte. Want wat beweert hij in zijn laatste zin? Juist, dat het slavernijverleden nog altijd doorwerking heeft… te weten in het zogenaamde racisme in onze maatschappij nú.

Voel je schuldig. Haat je eigen cultuur. Schaam je! Je verleden is vreselijk en je heden daardoor óók. Dat is wat deze zelfhaters er steeds weer in willen rammen bij ons.

Nou, ik denk het dus niet. Het enige waarvoor ik me schaam is dat deze Nederlandhaters een impact lijken te hebben op de psyche van steeds meer mensen. Wij zijn zo ontmannelijkt dat we het gewoon laten gebeuren ‒ en deze gestoorde gekken niet vol passie en vuur tegenspreken.

Daar ben ik klaar mee. Onze huidige cultuur stelt helaas maar al te vaak bar weinig voor, maar onze oude cultuur van hard werken, trots, gezinsleven, doorzettingsvermogen, respect voor kunst, handelsgeest, ondernemingszin, liefde voor het avontuur, en respect en waardering voor de vrijheid van meningsuiting en de filosofie… die cultuur heb ik lief. Die cultuur is mijn cultuur. En voor die cultuur zal ik mijn excuses nooit aanbieden.