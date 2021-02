Nepjournalistiek! Xander van der Wulp verdedigt Hugo de Jonge en vindt hem zielig: ‘Hij krijgt de Zwarte Piet!’

We leven werkelijk in heel bizarre tijden. Een quasi-journalist van de NPO neemt het op zich om, live op tv, het op te nemen voor Hugo de Jonge. Want die heeft het vreselijk zwaar en dat is hartstikke zielig, alhoewel hij een gigantische puinhoop maakt van alles waar hij naar kijkt: “Hij krijgt de Zwarte Piet” toegeschoven en is “de kop van jut.” Maar goddank, voorlopig wil De Jonge nog wel doorgaan! Ondanks alle verschrikkelijke felle reacties op zijn wanbeleid.

Je zou verwachten van journalisten dat ze de regering in deze barre tijden het vuur aan de schenen leggen. Het kabinet maakt immers een enorme puinhoop van het coronabeleid. Eerst werd er niets gedaan toen er ingegrepen had moeten worden, vervolgens nam het kabinet allerlei belachelijk draconische maatregelen die de economie én de psyche van de mensen kapotmaken, en nu maken ze ook nog eens een ravage van het vaccinproject. Hoofdverantwoordelijk voor deze faalactie is zorgminister Hugo de Jonge. Hij verdient dus kritiek. Nou ja, niet alleen kritiek, maar félle kritiek.

Maar daar denkt het journaille heel anders over. Want onze ‘journalisten’ zijn al heel lang geen onafhankelijke controleurs van de macht meer. Nee, zij, de leden van het mediakartel, vormen al jaren een coalitie met het partijkartel. En dus worden ministers die er overduidelijk een zooi van maken uit de wind gehouden. Sterker nog: Hilversum gaat actief op de barricaden voor de Haagse kaasstolp.

We zagen dat gisteravond weer eens. Want politiek verslaggever Xander van der Wulp (NOS) kwam langs bij de NPO-talkshow Op1. In plaats van los te gaan op De Jonge ging hij los op mensen die de falende clownminister bekritiseren. Want oh, oh, oh, hij werkt zo hard, en oh, oh, oh, hij bedoelt het allemaal heel erg goed:

“Ik moet wel zeggen, het is misschien een beetje gevaarlijk soms om het dan voor een minister op te gaan nemen, maar ik moet wel zeggen dat ik me af en toe ook wel erger aan de felheid waarmee niet alleen de politiek ‒ die soms misschien in verkiezingsstand raakt, de oppositie heeft natuurlijk verder ook niet zoveel anders te doen ‒ maar ook mensen in het land en de media, zich op één persoon stort. In deze toch vrij ingewikkelde crisis,” aldus Van der Wulp.

Ja, het is inderdaad gevaarlijk om dat te doen, Xander. En wel om twee redenen. Ten eerste kan een blinde nog zien dat De Jonge vreselijk blundert, en ten tweede is het jouw taak om de macht te controleren, niet om dezete beschermen.

Maar goede genade, wat laat de NPO’er zich hier kennen. Het masker wordt definitief afgezet: hij en zijn kompanen zijn er niet om ministers “fel” te bekritiseren als ze er een puinhoop van maken. Nee, hoe kom je daar nou bij?! Ze moeten het juist opnemen voor zo’n De Jonge, die hartstikke zijn best doet en eigenlijk best een leuke man is.

En wacht, hij was nog niet klaar. Want Tijs van den Brink vroeg Van der Wulp vervolgens of De Jonge daarmee kan omgaan, die felle kritiek. Het antwoord van de ‘journalist’ zegt alles: “Ik heb hem vanavond na de persconferentie nog wel even gesproken en hij blijft. Want ik had ook een beetje het idee… die druk die er zo op één persoon ligt, dat vorige week wordt er een besluit genomen, met een ruime meerderheid om de avondklok in te voeren. Daarna ontstaan er rellen in steden. Het hele land is daarmee bezig. En de dag erna staat er één persoon op allerlei voorpagina’s van kranten, en die krijgt de Zwarte Piet en de kop van jut.”

Maar, zei Van der Wulp, er is geen Kamermeerderheid om De Jonge weg te sturen. “Je kan ook nog denken van, is het hem zelf niet een keer genoeg?” Nou, laten we het in godsnaam hopen zeg. Want als er één blunderaar rondloopt op deze aardbol dan is het deze clown. Maar ja, daar denkt Van der Wulp natuurlijk heel anders over. Want, zoals gezegd, hij doet zijn werk niet om de macht te controleren, maar om onderwerpen te brengen die de macht gepropageerd wil hebben… en om bewindslieden uit de wind te houden.

Dus aftreden? Nee hoor, dat hoeft de CDA’er al helemáál niet van Van der Wulp: “De indruk die ik van hem krijg is dat hij toch gewoon zegt ‘ja, zoveel mensen zijn nu afhankelijk van de beslissingen die ik nu moet nemen, als ik er nu uitstap op een moment dat het er zo toe doet, en dat ik er midden in zit, dat ga ik niet doen’.”

De Jonge maakt een puinhoop van het vaccinproject. Hij heeft gestemd voor draconische maatregelen. Hij is medeverantwoordelijk voor het afbreken van de zorg. En, oh ja, hij is ook nog eens verantwoordelijk voor het GGD-falen. Maar oh, oh, oh, wat vindt Van der Wulp het geweldig dat hij zijn ‘verantwoordelijkheid’ neemt door niet op te stappen.

Ik zou hier graag allerlei verwensingen en vloekwoorden willen gebruiken. Maar dat doen we niet. Want wij zijn niet GeenStijl. Maar het is wel ongelofelijk irritant, die verwevenheid van macht en journalistiek waardoor incompetente lui als Hugo de Jonge gewoon kunnen blijven zitten.