Onacceptabel! Kabinet treft voorbereidingen om de draconische avondklok toch te verlengen: ‘Britse mutant!’

Dit is te geschift voor woorden. Ja, de basisscholen en de kinderopvang zijn weer open, en we ‘mogen’ binnenkort wat spullen afhalen bij winkels, maar voor de rest is het kabinet niet eens bijna van plan om terug te gaan naar normaal. Want waar een paar dagen geleden nog beweerd werd dat de avondklok binnenkort zou verdwijnen bericht het mediakartel nu dat, oh sorry!, dit tóch niet zo is. De avondklok wordt waarschijnlijk verlengd. Waarom? Ja, die Britse variant he? Daarom moeten Nederlanders ’s avonds opgesloten blijven in hun huis.

“Liever niet” zei Mark Rutte zelf afgelopen dinsdag nog over verlenging van deze ronduit dictatoriale maatregel. Maar nu denkt hij daar volgens het Algemeen Dagblad toch weer anders over. En hij staat niet alleen. Want uit besmettingscijfers zou blijken dat ‘de Britse mutatie’ dermate in optocht is dat er een ‘derde golf’ komt. “Dat heeft de knop doen omgaan bij een aantal bewindslieden,” aldus een “ingewijde” tegen de linkse krant die steevast lockdowns actief aanmoedigt. Oh ja. De cijfers zijn zo “verontrustend” dat de basisscholen en de kinderopvang weliswaar open “kunnen,” maar voor de rest “kan” er niets.

Dat is al erg genoeg, maar wacht, het wordt nog erger. Want de coalitiepartijen zijn niet meer tegen verlenging, en zelfs oppositiepartijen als de PvdA en GroenLinks lijken het wel best te vinden. Als het kabinet met “goede argumenten” komt willen ze daar heel graag naar luisteren. Dat geldt ook voor oppositiepartij D66, maar die nemen we natuurlijk al heel lang niet meer serieus. “Kritiek” van D66 op draconische maatregelen van die partij is niets meer of minder dan verkiezingsstrategie. Even de hondjes een botje toegooien. En dan maar hopen dat die hondjes zich als doldwaze puppy’s gedragen.

Dit is totaal gestoord. Ik ben er écht helemaal klaar mee. Dit draconische wanbeleid druist op alle mogelijke manieren in tegen onze natuurrechten en mensenrechten. Winkels gedwongen dicht? Mondkapjes op? Vanaf 21:00 verplicht thuis zitten? Café’s en restaurants systematisch slopen door ze het letterlijk onmogelijk te maken te werken? Dit zijn stuk voor stuk dictatoriale misdaden tegen de menselijkheid.

Ja, zo hard moeten we dat gewoon stellen. We zien ons geconfronteerd met een dictatoriale overheid die onze natuurrechten – de rechten waarmee we geboren zijn, waarvoor we niets hoeven te doen, die we hebben gewoon omdat we mens zijn – niet langer respecteert. We hebben de morele plicht ons daar tegen uit te spreken. En krachtig ook.