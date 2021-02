Peiling! VVD-kiezers vinden integriteit volstrekt niet interessant. Daarom doet Rutte het dus nog steeds zo goed!

Het EenVandaag Opiniepanel heeft een onderzoek uitgevoerd onder leden van het panel. Uit dat onderzoek blijkt dat vrijwel alle kiezersgroepen – die op een bepaalde partij stemmen – integriteit bij meerderheid bijzonder belangrijk vinden. Er is echter een uitzondering: VVD’ers. Zij kunnen zich er eigenlijk niet echt druk om maken. Boeien!

Vandaag werd de Politieke Integriteitsindex van de Erasmus Universiteit Rotterdam en de Vrije Universiteit Amsterdam gepresenteerd. Daaruit blijkt dat de VVD van Mark Rutte voor de zoveelste keer op rij gezien wordt als de minst integere partij van het land. Niet zo gek natuurlijk, want de VVD wordt al jaren geplaagd door schandalen. Dus ja, dan krijg je dat.

Omdat dit zo’n interessant onderwerp is heeft EenVandaag zijn Opiniepanel van 27.000 (!) mensen er ook een paar vragen over gesteld. Al met al zegt 42% van de respondenten dat de VVD het minst integer is. Daarbij worden er opmerkingen gemaakt als dat dit “inmiddels algemeen bekend” is. Dat klopt. Maar toch goed dat ze het bevestigen. “Bij de VVD draait alles om geld verdienen en welvaart. Dat trekt graaiers aan,” voegt een ander toe. Nu is dat niet wezenlijk anders bij de andere partijen, maar blijkbaar denken mensen dat dit wél zo is.

Nu is de vraag natuurlijk: hoe kan het in vredesnaam dat de VVD volgens de peilingen dan tóch veruit de grootste partij van het land is? Nou, er zijn twee mogelijkheden. Of de peilingen kloppen voor geen meter (ik sluit dat niet uit) óf VVD-kiezers hebben lak aan een ouderwets begrip als “integriteit.”

Wat dat laatste betreft laat EenVandaag het volgende weten:

Over of integriteit meeweegt in de stem, zijn de meeste ondervraagden duidelijk. In bijna elke kiezersgroep zegt een meerderheid integriteit ‘heel belangrijk’ te vinden voor hun partijvoorkeur. Opvallend is dat kiezers van de VVD dat minder belangrijk vinden. Maar een derde (33 procent) van hen noemt integriteit ‘heel belangrijk’ bij het bepalen van hun stem. 13 procent van de VVD-kiezers hecht weinig tot geen waarde aan integere politici.

Dat zegt eigenlijk wel weer alles over VVD-kiezers én over de staat van onze maatschappij. Zorgelijk.