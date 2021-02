Peilingen! 70% van de Nederlanders vindt falend kabinet-Rutte een onbetrouwbare vaccin-infoleverancier

De vaccinatiebereidheid onder de bevolking in Europa is voor veel overheden nog best een flinke uitdaging. 32% van de Nederlandse jongeren twijfelt wel over vaccinaties en nog schrikbarender: maar 30% van de Nederlanders beschouwt de overheid als betrouwbare informatiebron voor vaccinaties.

De nieuwe peiling van onderzoeksbureau Kantar geeft ons een interessant inkijkje in de wereldwijde vaccinatiebereid. 76% van de Nederlandse respondenten laat weten het vaccin te zullen nemen. Op zich goed nieuws, want in andere Europese landen ligt dit cijfers vaak lager. In Frankrijk, bijvoorbeeld, wil 37% zich mogelijk niet laten vaccineren. Het wantrouwen tegenover de overheid is daar dan ook vele malen hoger.

In Nederland twijfelen over het algemeen veel jongeren om zich te laten vaccineren. Maar liefst 32% twijfelt om zich te laten prikken, terwijl dit in Frankrijk zelfs iets meer dan de helft (52%) is. Het volgende gegeven is al helemaal interessant: slechts 30% van de Nederlandse respondenten ziet de regering als betrouwbare informatiebron omtrent vaccinaties.

Dus maar eenderde van de Nederlanders ziet de regering als betrouwbare leverancier van informatie? Dat is vrij laag, en ook niet heel gek: Nederland zit opgescheept met de vaccinfaalhaas Hugo de Jonge als coronaminister. Zijn hele ministerschap wordt gevormd door de ene na de andere blunder.

Het is bijzonder om te zien dat ondanks dat spoor van Dejongiaanse vernieling de vaccinbereidheid in Nederland vrij hoog is (gelukkig maar), want anderzijds is het vertrouwen in de informatievoorziening vanuit de regering wel vrij laag.

Die abominale cijfers heeft onze regering compleet aan zichzelf te danken. We worden op dit moment bestuurd door een stel prutsers. Ons vaccinatiebeleid is het lachertje van Europa, en dat is te zien aan het vertrouwen in de regering. Hoe meer het vertrouwen zal dalen, hoe nadeliger dit op den duur zal zijn voor de vaccinatiebereidheid. In landen als Frankrijk is het wantrouwen al heel groot, we moeten uitkijken dat we in Nederland niet dezelfde kant opgaan.