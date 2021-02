Prominenten kegelen lockdown aan gruzelementen: ‘Wij hebben plan waarmee Nederland open kan op 1 maart!’

Zo kan het ook! In plaats van alleen maar ‘boe!’ en ‘nee!’ te roepen heeft een groep prominenten hun slimme koppen bij elkaar gestoken, en zijn ze op de proppen gekomen met een plan om Nederland weer open te gooien. Dat kan dan meteen op 1 maart. Belangrijk aspect van het plan is dat er “veilige zones” worden gemaakt voor “kwetsbare mensen,” terwijl gewone mensen met een goede gezondheid het normale leven zoveel mogelijk kunnen oppakken.

In een nieuw gewaagd plan van enkele prominente economen, wetenschappers, medici en ondernemers wordt geopperd Nederland over twee weken van het slot te halen. Dat kan, schrijven ze in hun “plan waarmee Nederland open kan.”

De crux zit ‘m in een nieuw, duidelijk onderscheid gemaakt tussen kwetsbare en niet-kwetsbare mensen. Dat is natuurlijk heel logisch, maar de overheid maakt dat verschil niet. Iedereen moet eraan geloven, hoe gezond je ook bent waardoor de kans dat corona levensgevaarlijk voor je is bijna nihil is. Letterlijk dus, hè.

Herstel NL, die initiatiefnemers van dit plan, vinden dat geschift. In hun plan wordt dat onderscheid dus wel aangebracht. Vervolgens kunnen kwetsbare mensen in zogenaamde “veilige zones” zitten. Wat betreft de mensen die niet kwetsbaar zijn? “Buiten de zones is alles weer mogelijk,” aldus het plan. “Einde avondklok, einde lockdown, winkels, horeca, onderwijs en cultuur open.“

Arts en ondernemer Erik-Jan Vlieger van Herstel NL is heel duidelijk over het coronawanbeleid van het dictatoriale nachtmerriekabinet-Rutte III: “Het gaat helemaal niet lekker,” zegt hij, “alles zit op slot, er is steeds meer protest, het gaat gewoon heel slecht met onze maatschappij.”

En nee, de mensen achter Herstel NL zijn niet de minsten. Rabobank-directeur Barbara Baarsma maakt er bijvoorbeeld deel vanuit, en dat geldt ook voor hoogleraar economie Bas Jacobs en oud-directeur van het Centraal Planbureau Coen Teulings. Het zijn dus allesbehalve mensen die door de overheid snel weggezet kunnen worden als “wappies.” Zij worden op Twitter gesteund door mensen als Marianne Zwagerman en Maurice de Hond.

Ja hup gooi Nederland open! Het kan. Er is een plan! https://t.co/c5Cajustms #openNLnu — Marianne Zwagerman (@mariannezw) February 17, 2021

Ook het Artsen Covid Collectief werkt dus samen met Herstel NL. Dit is een collectief van artsen die ervan overtuigd zijn dat de maatregelen meer schade veroorzaken dan ze voorkomen.

Abonneer je gratis en voor niets op mijn Telegram-kanaal... en word lid van onze speciale groep op MeWe, hét alternatief voor Big Tech-wappie Facebook. Oh ja, én volg me op Parler!

Het eindoordeel kan alleen maar uitermate positief zijn: het is een schitterend plan. Dit moet gebeuren. Het moet einde lockdown zijn: geen draconische maatregelen meer. Gooi álles op, maar bescherm de kwetsbaren (als ze dat zelf willen!). En maak een einde aan deze gestoorde coronagekte waarbij al onze rechten opeens opgeschort zijn.