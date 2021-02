PvdA-prutser Lodewijk Asscher sneert vanaf de zijlijn naar Wopke Hoekstra: “Nu nog ff werkbezoek aan de kapper!”

Voormalig PvdA-partijleider Lodewijk Asscher, die is opgestapt vanwege zijn geklungel dat er toe heeft geleid dat de toeslagenaffaire nog meer levens heeft kunnen verwoesten, haalt nu vanaf de zijlijn uit naar CDA-leider Wopke Hoekstra. Wat een klaphark.

Wopke Hoekstra maakte letterlijk en figuurlijk een uitglijder doordat hij is gaan schaatsen met Sven Kramer in Thialf. Half Nederland viel over hem heen, want hij deed hier exact hetzelfde als minister Grapperhaus: regels overtreden die kennelijk alleen voor de bevolking gelden en niet voor (CDA-)ministers.

Lui zoals Lodewijk Asscher, zeg maar. “Nu nog ff een werkbezoek aan de kapper…,” twitterde de gevallen PvdA-leider: “Pomtiedom.”

Nu nog ff een werkbezoek aan de kapper… pomtiedom https://t.co/ZIVBStNjXf — Lodewijk Asscher (@LodewijkA) February 19, 2021

Hartstikke terecht natuurlijk dat Hoekstra daarvoor op de vingers wordt getikt. Maar Lodewijk Asscher is misschien wel de laatste persoon die daar wat over mag zeggen. Onder zijn bewind als minister van Sociale Zaken zijn er gewoon tienduizenden levens verwoest en was het een heel staatsapparaat dat de regels aan het overtreden was!

Terwijl dat gebeurde en de memo’s over dat rampzalige beleid zich op het bureau van Asscher aan het opstapelen waren, was hij degene die daar met z’n duimpjes zat te draaien en “pomtiedom” aan het neuriën was.

Dat is toch best wel lef hebben voor iemand die z’n eigen partij zo naar de verdommenis heeft geholpen en anderen de brokstukken laat oprapen! En kennelijk denken er meer mensen zo over hem:

De PvdA’ers mogen blij zijn dat die man is opgestapt, alleen jammer dat het zo ontzettend lang heeft geduurd! Aan politici die wel de splinters in de ogen van anderen kunnen ontdekken, maar de hele tropische regenwouden in hun eigen kijkers missen, heeft heel het land een broertje dood.

Pomtiedom!