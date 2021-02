PvdA speelt gejokte grijsgedraaide loonkloof-plaat weer af: ‘Vrouwen verdienen nog steeds 14% minder!’

De hardnekkige loonkloofmythe is weer van stal gehaald door de PvdA. Aangezien we over anderhalve maand verkiezingen hebben en de PvdA nog steeds niet echt de weg naar boven heeft gevonden proberen ze het op oude, beproefde manier. Nederlandse vrouwen zouden namelijk 14% minder verdienen dan mannen.

Het blijft een typisch stokpaardje voor de linkse partijen: de loonkloof tussen mannen en vrouwen. Gemiddeld genomen verdienen vrouwen zo’n 14% minder dan mannen in Nederland, zo gaat het verhaal. Volgens de PvdA moet dit verschil compleet gelijk getrokken worden. Echter is het een mythe dat vrouwen, die evenveel uren werken, onderbetaald worden. Nederlandse vrouwen excelleren als het gaat om parttime werken in Europa. En wie minder werkt, krijgt ook minder betaald. Klinkt logisch, toch?

Nou, niet volgens Lilianne Ploumen en haar loonkloofgestapo:

Vrouwen verdienen nog steeds 14% minder dan mannen 🤯 #GelijkLoon Dat moet anders. En @PloumenLilianne heeft daar een plan voor 👉 https://t.co/EuJvmvGBaE pic.twitter.com/u3Lzb5h55q — Partij van de Arbeid (@PvdA) February 2, 2021

Dat vrouwen in Nederland 14%(!) minder zouden verdienen is volstrekt onjuist. Sterker nog: het is appels met peren vergelijken. Want als mannen en vrouwen worden vergeleken met dezelfde functie, binnen hetzelfde bedrijf, dan is de loonkloof nog maar 0,5%. Vaak is het verschil in loon te verklaren door de onderhandelingen in secundaire arbeidsvoorwaarden: mannen kiezen vaker voor andere opties dan vrouwen.

Helaas moet de PvdA vrij weinig hebben van dit soort feiten. Ze kijken liever naar de totale som die alle werkende mannen en vrouwen bij elkaar optelt, maar waar geen rekening wordt gehouden met fulltime of parttime werken. Het is niks anders dan goedkope verkiezingsretoriek. Retoriek die ervoor zorgt dat bevolkingsgroepen tegenover elkaar worden uitgespeeld. Op basis van incorrecte informatie.

Dat er situaties plaatsvinden waarin iemand wordt gediscrimineerd is heel aannemelijk. Ook in Nederland gebeurt dit weleens, maar laten we nu niet doen alsof Nederland bestaat uit een ‘old boys network‘ waarin mannen massaal meer verdienen dan vrouwen. Want als vrouwen goedkoper zijn als werknemer, dan ben je toch gek als je alleen maar mannen aanneemt? Leg dat maar eens uit, mevrouw het Ploumetjesgordijn.