Radio-dj’s radbraken schaamteloze getallengoochelaar Hugo de Jonge: ‘Getover met vaccinatiecijfers!’

De nieuwe ‘rekenmethode’ van Hugo de Jonge, om te bepalen hoeveel vaccins er mogelijk gezet zijn, leidt tot grote hilariteit. BNR Nieuwsradio kraakte het ronduit af: “Getover met vaccinatiecijfers,” noemden de dj’s het. Waarna ze schamper lachen dat De Jonge die nieuwe cijfers al hartstikke blij promoot op Twitter.

“Getover met de cijfertjes, namelijk vaccinatiecijfers,” aldus de nieuwslezer van BNR eerder vanochtend. Op het coronadashboard was gisteren opeens een forse stijging van het aantal vaccinaties te zien van 226.000 naar 346.000. 120.000 vaccins erbij, op één dag ‒ een zondag nota bene? Nee, er is een nieuwe rekenmethode van het ministerie… ” “Ohhhhh,” zuchtte dj Bas van Werven quasi-opgelucht tussendoor, “… waarmee een schatting wordt gemaakt van het aantal prikken dat nog niet is gemeld.”

Op het #coronadashboard van de overheid was gisteren een forse stijging in het aantal vaccinaties te zien: van 226.000 naar 346.000. Oorzaak? Een nieuwe rekenmethode van het ministerie van VWS, waarmee een SCHATTING wordt gemaakt van het aantal gezette prikken. pic.twitter.com/wd53eqsAQo — BNR Nieuwsradio (@BNR) February 1, 2021

“Wacht even,” onderbrak Van Werven:”Dit is De Goed Nieuws Show geloof ik, of niet?”

“Ja,” ging de nieuwslezer verder, “zo wordt het wel een beetje ingezet ja.”

Maar helaas, zelfs BNR ‒ dat normaal gesproken toch niet echt betrapt kan worden op rebelse ideeën ‒ trapt daar niet in: “Dat is niet wat de woordvoerder van VWS zegt. Die zegt, ‘ja die cijfers van de vaccins komen van drie plekken. Die komen van de GGD’s, van de ziekenhuizen, én van de langdurige zorg. En die GGD’s, die rapporteren allemaal dagelijks, maar de cijfers van de ziekenhuizen en die instellingen voor langdurige zorg, ja die lopen áchter met hun meldingen. En daarom hebben ze een rekenmethode bedacht en ook nu uitgevoerd waarbij ze uitgaan van de vaccins die zijn geleverd. Waarvan ze dus dénken dat die al geprikt zijn.”

“Ja, maar waarvan ze het niet weten,” legde Van Werven ter verduidelijking uit: “Een geschatte waarde.”

“Een geschatte waarde,” ging zijn nieuwsbuddy verder: “Dus nu hebben we op het coronadashboard, als je er naartoe gaat zie je het ook staan, hebben we een ‘geschat aantal prikken’ en ‘gemeld aantal prikken’. En ik zag De Jonge gisteren op Twitter al het geschat aantal prikken communiceren als een soort waarheid. En dat komt hem natuurlijk niet slecht uit dat het aantal stukken hoger is, nu dus zo’n 120.000 hoger.”

En toen kwam de knallende afsluiter: “Opvallend is trouwens dat de ziekenhuizen ontkennen dat ze dat zij onderrapporteren. Dus zij zeggen, ‘nee we zijn helemaal bij met de cijfers.’ Dus zij weten niet waar dat vandaan komt, zeggen ze in het AD.”

“Volgens een woordvoerder van VWS worden komende week weer zo’n 250.000 prikken gezet… Weet niet of dat een geschat of een gemeld aantal is.”

Hugo de Jonge heeft nu dus zélfs het doorgaans brave BNR verloren met zijn grote tovertruc rondom de aantallen gevaccineerden. Nou, dan weet je dat hij er pas écht een ongekend grote puinhoop van heeft gemaakt!

