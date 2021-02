Ruslandhaat breekt traag vaccinerende EU nóg verder op: Spoetnik-vaccin 91,6% effectief, Brussel heeft niks ingekocht

De Europese Unie loopt weer eens achter de feiten aan: we hadden diverse keren de kans om het Russische Spoetnik-vaccin alvast te bestellen, maar vanwege de eeuwige afgunst jegens de Russen is dat niet gebeurd. Nu blijkt dat dit vaccin voor bijna 92% effectief is: andere vectorvaccins, zoals AstraZeneca, hebben een verwachte effectiviteit van rond de 60%.

Tuurlijk: de Russen waren vrij schimmig en geheimzinnig tijdens de testfases van hun vaccin. Ze rolden het vaccin al uit voordat de laatste testfase gedaan was. Toch had Nederland, of op z’n minst de EU, de afgelopen maanden makkelijk enkele doses kunnen inkopen. Dit hebben we namelijk wel gedaan met tal van andere vaccins, ook vaccins die nog in ontwikkeling zijn. Of op z’n minst een optie kunnen nemen.

Afgelopen vrijdag bood de Spoetnik-fabrikant de Europese Unie aan om 100 miljoen doses te leveren voor het einde van het tweede kwartaal: onze Brusselse kompanen reageerde niet al te happig hierop.

Ondertussen loopt de levering van andere vaccins niet al te soepel. Vertragingen bij Pfizer en AstraZeneca zorgen ervoor dat we minder vaccins geleverd krijgen dan we er hadden besteld. Het was wel handig geweest als we nu de Russische optie achter de hand hadden, hè?

Vanuit Europa was er veel scepsis over het Russische vaccin, gevoed door het feit dat de Russen ook niet erg transparant waren in het delen van de onderzoeksfases. Nu blijkt uit onderzoek wel dat het Russische vectorvaccin mogelijk effectiever is dan de vectorvaccins van AstraZeneca en Janssen.

De EU heeft helaas wel vaccins besteld bij andere farmaceuten toen die ook nog niks definitiefs hadden, maar heeft dit niet gedaan bij het Russische vaccin., wat nu mogelijk een grote misser blijkt te zijn. Het politieke spelletje vanuit de EU is mislukt – want de Russen waren wel degelijk instaat een werkend vaccin te ontwikkelen.

Hadden we nu toch maar enkele doses ingekocht, want nu koopt Nederland extra vaccins bij Moderna, die tot op heden het duurste vaccin van allemaal is. Terwijl we dus voor een prikkie (pun intended) het Russische Spoetnik hadden kunnen hebben. Wat een faal!