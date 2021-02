Salafistische drugsdealer Arnoud van Doorn verbant piemeltaart-kandidaat: ‘In strijd met islamitische waarden!’

Jammer, maar helaas. De nummer 3 op de kandidatenlijst voor de islamitische Partij van de Eenheid heeft zich teruggetrokken. De piemeltaartenbakkende mevrouw bleek toch niet helemaal in het zwaar conservatieve islamitische plaatje van de partij te passen. Dat maakte partijleider en veroordeelde drugsdealer Arnoud van Doorn via Twitter bekend.

De Partij van de Eenheid kan veel hebben: je mag als raadslid voor die club ISIS verdedigen in de Haagse gemeenteraad, maar een taart vol piemelvormige baksels uit de oven trekken? Nee, dat gaat Arnoud van Doorn (zelf niet vies van een beetje drugs op z’n tijd) heeft daarom Jolisa Brouwer van de kandidatenlijst gegooid. De nummer 3 is namelijk banketbakker en fabriceerde in die hoedanigheid wel eens aan jolige baksels.

Maar dat gaat niet meer als PvdE-kandidaat. In het social media-bericht wordt natuurlijk gedaan alsof het partijlid zelf tot inzicht is gekomen dat haar piemeltaarten niet passen bij de waarden van de partij, maar ze is er eigenlijk dus gewoon uitgeknikkerd. Lees maar:

Zulk soort baksels maken en verkopen is kennelijk “strijdig” met de normen en waarden van hun “gemeenschap”. En deze mevrouw is nú pas zelf tot dit inzicht gekomen, yeah right…

Het is natuurlijk wel mooi om te zien dat deze salafistenpartij direct korte metten maakt met zo’n beetje iedere vorm van vrijzinnigheid binnen de eigen gelederen. Dat geeft direct het juiste signaal aan andere naïeve progressieve Nederlanders die denken dat de Partij voor de Eenheid staat voor een inclusief en tolerant clubje mensen. Was niet zo, is niet zo en zal het ook nooit worden!

Maar goed, als ze hun eigen nummer 3 nu pas hadden doorgelicht dan roept dat natuurlijk wel de vraag op of ze de rest van hun kandidaten op de kieslijst wel goed hebben onderzocht. Met een beetje geluk treffen ze nog meer van dit soort types met ‘onverenigbare’ normen en waarden aan, dan blijft iedere salafist bij de partij uit de buurt en heeft de rest van Nederland tenminste nog wat te lachen de komende tijd! En is Arnoud van Doorn z’n borggeld bij de Kiesraad kwijt. En dat zou zónde zijn, nietwaar!