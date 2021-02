Schaamteloze opportunist Mark Rutte laat zich “zeer kritisch” interviewen door beste vriend Jort Kelder

Premier Mark ‘ik focus me op de coronacrisis en ga geen campagne voeren’ Rutte laat zich dit weekend interviewen door niemand minder dan zijn boezemvriend Jort Kelder. Midden in de verkiezingstijd maakt Rutte gretig gebruik van zijn vriendschap om even terug te blikken op het afgelopen jaar, zonder bevreesd te hoeven zijn voor een kritische vraag.



Omroep AVROTROS maakte zojuist bekend dat premier Rutte dit weekend geïnterviewd gaat worden. En door niemand minder dan Jort Kelder. De boezemvriend van Rutte. Dat men dit zonder blikken of blozen laat gebeuren is nog wel het ergste. Is er dan niemand bij AVROTROS die denkt ‘Mmmh, dit straalt nogal weinig objectiviteit uit’?

De redactie van het radioprogramma probeert ook niet eens objectief over te komen, die pakken maar al te graag uit:

“Het wordt een interview zonder hysterie van de besmettingscijfers, hijgerige IC-artsen of de journalistieke fascinatie met de waan van de dag. Te verwachten is een ontspannen gesprek dat een inkijkje geeft in de bijzondere vriendschap tussen Mark Rutte en Jort Kelder. Vragen als ‘Hoe is het om premier te zijn in deze moeilijke tijden?’ ‘Met wie voelt de premier een historische verbondenheid?’ ‘En wat denk je als je na een Torentje-toespraak door een lege Hofstad loopt?’, passeren de revue.”

Het is nogal opmerkelijk dat Rutte zich dus nu wel actief gaat bemoeien met het campagnevoeren. Aan de manier waarop het interview wordt aangekondigd kunnen we weinige kritische inhoud verwachten.

Eind oktober zei de VVD-leider nog in een interview met het Noord-Hollands Dagblad dat hij geen campagne zou gaan voeren. Hij wilde zich volledig focussen op de coronacrisis. Dit blijkt dus niet helemaal waar te zijn:

„Ik heb besloten om mijn hele campagne voorlopig stil te leggen. Dit interview doe ik en dat is het. Omdat ik vind dat ik in deze tijd mijn focus op de coronacrisis moet richten. Het voelt niet goed om nu campagne te gaan voeren.”

Ook lijkt Jort Kelder niet te beschikken over principes. In 2018 gaf hij nog aan de premier niet te willen interviewen bij Buitenhof vanwege hun persoonlijke relatie. Nu, bijna een maand voor de verkiezingen, blijken de verhoudingen anders te liggen. Ineens is Kelder wel geïnteresseerd in een interview.

Nou, we weten genoeg. We maken ons klaar voor een onbeschaamd reclame-interviewtje met Rutte. Leuk voor de premier!