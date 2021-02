Slappe rechtbank deelt fopstrafjes uit voor vier mannen wegens groepsverkrachting tienermeisje

De rechtbank in Rotterdam meldt dat vier mannen een celstraf tot drie jaar opgelegd hebben gekregen voor het in 2016 verkrachten van een destijds veertienjarig meisje. “Ze hebben haar behandeld als gebruiksvoorwerp”, zo staat in het vonnis. Ook hebben ze de verkrachting gefilmd en online gedeeld, meldt NU.nl.

Het is echt onbegrijpelijk hoe deze vier mannen slechts drie jaar cel hebben gekregen voor wat ze allemaal hebben geflikt. In de zomer van 2016 ging het meisje met haar toenmalige vriendje naar een feestje in de woning van een van zijn vrienden. Het vriendje zei dat hij even moest bellen en verliet de woning. Toen het meisje wilde gaan kijken waar hij bleef, ontdekte ze dat de voordeur op slot zat en ze niet weg kon. Vervolgens werd ze door vijf mannen verkracht, die het hele tafereel filmden en (zo ontdekte ze in 2019) online hadden gezet. Toen heeft ze aangifte gedaan.

En hier wordt het raar, want het klinkt alsof die straf echt véél te laag is. In het artikel van NU.nl valt te lezen: “De rechtbank rekent het de mannen aan dat ze hun eigen lustgevoelens hebben botgevierd en zich niet hebben bekommerd om de gevoelens van het meisje.” En: “Bij twee van hen is kinder- en dierenporno aangetroffen, wat resulteerde in een hogere straf.”

Waarschijnlijk zit die hogere straf niet bij die 36 maanden cel inbegrepen, maar dat doet er eigenlijk niet eens echt toe. Hoe is het namelijk mogelijk dat iemand maar drie jaar cel krijgt voor een groepsverkrachting van een veertienjarige, daar moedwillig beelden van maken én die doelbewust online verspreiden? Want laten we niet vergeten dat er waarschijnlijk ook nog een derde van die straf afgaat! Die meid is getekend voor het leven en die mannen komen binnen twee jaar weer vrij. Volstrekt absurd!