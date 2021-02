Sliep uit, klimaatdrammers! Shell maakt lange neus naar klimaatakkoord, blijft investeren in olie en gas

Ondanks de tal van klimaatafspraken en akkoorden blijft Shell voornamelijk investeren in de olie- en gaswinning. Dit tegen het zere been van de klimaatdrammers, die tranen met tuiten huilen. Shell maakte vandaag de strategie voor de komende jaren bekend en lijkt vrij weinig mee te werken aan de energietransitie.

Arme GroenLinks-kiezers en Greenpeace-leden! Al die mooie klimaatplannen om in 2050 klimaatneutraal te zijn lijken door Shell te worden genegeerd. Tuurlijk, ze gaan wel enkele investeringen doen in duurzame alternatieven, maar verreweg de meeste investeringen worden gedaan ten gunste van de olie- en gaswinning.

Dit is tegen het zere been van progressieve klimaatdrammers in Nederland, dus zij roepen dan ook direct op tot een subsidieboycot. Zie hier Jesse Klaver, Milieudefensie en andere groene extremisten:

Shell is van plan 17 miljard te investeren in gas, olie en chemie en maar 2-3 miljard in duurzame energie. GroenLinks wil af van alle subsidies voor fossiele energie, zodat zelfs bedrijven als Shell meer gaan investeren in duurzame energie.https://t.co/7sSDTRDItN — Jesse Klaver (@jesseklaver) February 11, 2021

Daarom moeten we Shell ontmantelen! Het is de enige oplossing #ShellMustFallhttps://t.co/OsYfDKpqMl — Code Rood (@Klimaatactie) February 11, 2021

Shell komt vandaag met nieuwe klimaatplannen. Helaas blijft #Shell $17 miljard p/j in olie&gas investeren en maar 2-3 miljard in hernieuwbaar. Al met al teleurstellend. Gelukkig is er nog de #klimaatzaakshell ⬇️https://t.co/135KfGBtlG — Milieudefensie (@milieudefensie) February 11, 2021

De gebruikelijke linkse clubjes spreken schande van Shell. Maar bestuursvoorzitter Ben van Beurden zegt dat de overweging vanuit een realistisch perspectief zijn gemaakt. Shell kijkt naar wat mensen vandaag nog steeds nodig hebben en gebruiken. En dat is en blijft vooralsnog olie en gas. Tegen RTL Nieuws zei hij het volgende hierover:

“We hebben namelijk nog decennia olie en gas nodig. De vraag naar fossiele energie moet omlaag, pas dan kan ook ons aanbod omlaag.”

En zo zal het kissebissen tussen beide partijen voorlopig nog wel even doorgaan. Shell legt de verantwoordelijkheid voor verandering bij de eindgebruiker neer, maar de groene clubjes vinden juist dat de verantwoordelijkheid bij Shell ligt. Tja, dit is een impasse waar ze nooit uit zullen komen.

Ondertussen ziet men ook de zwakte van al die klimaatafspraken: overheden leggen strenge eisen op voor haar burgers, maar grote multinationals bepalen vaak nog zelf de koers. Een koers die dus zeker niet altijd overeenkomt met de wensen van de politiek.

Als het aan Klaver ligt dan krijgen we een strikte overheid die alles gaat bepalen. Maar voorlopig blijft Shell jaar in jaar uit het bloed onder de nagels te halen van de Groene Khmer. Niemand is dus verantwoordelijk. Schiet lekker op met dat klimaatakkoord!