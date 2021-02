Sylvana Simons doet weer gek: ‘dierentuinen zijn kolonialisme en imperialistisch machtsvertoon’

Sylvana Simons weet de échte problemen van dit land weer als geen ander te duiden. Dierentuinen zijn volgens haar namelijk een teken van kolonialisme en imperialistisch machtsvertoon. Dat zo’n beetje ieder land wel ergens een dierentuin heeft doet natuurlijk totaal geen afbreuk aan haar weloverwogen analyse…

De grenzeloze stupiditeit van Sylvana Simons is hier op Twitter in alle glorie te bewonderen:

Artis verwelkomde de eerste leeuwen in 1834. Bedenk even hoe en waarom die dieren hier tentoongesteld konden worden en zeg me nog een keer dat kolonialisme en imperialistisch machtsvertoon daar niets mee te maken heeft. https://t.co/xaAChvCv1b — Sylvana Simons (@SylvanaBIJ1) February 1, 2021

Simons lijkt tegenwoordig echt álles aan te grijpen om het Westen, de Europese beschaving en de Nederlandse cultuur (die gooit ze toch op één hoop) te kunnen bekritiseren, ook als het nergens op slaat. Ze bekijkt alles door dezelfde ééndimensionale ideologische lens en bekijkt gaandeweg welke kritiek blijft plakken of niet. Vandaag zijn het de dierentuinen die moeten verdwijnen en morgen kan ze zich weer druk maken over iets anders waarvoor ze te lui is om de herkomst ervan te onderzoeken. Zolang ze er maar woorden op kan plakken als kolonialisme, racisme, ongelijkheid, imperialisme en andere vergelijkbare negatieve termen die duiden op iets uit de westerse historie, dan is ze tevreden.

Want zeg nou zelf, wie loopt er nou door een dierentuin en denkt daarbij aan “imperialistisch machtsvertoon” of ziet daarin een blijk van “kolonialisme”? Je vraagt je misschien af hoe het concept van een dierentuin is ontstaan, maar dat betekent niet dat je op enig moment ook maar het idee krijgt dat we als westers land opnieuw Afrika moeten gaan koloniseren en hun exotische dieren daar weg moeten gaan halen. De slavenhandel in Libië inspireert je toch ook niet om slavenhandel opnieuw in de maatschappij te introduceren?

Zo’n beetje iedereen heeft geaccepteerd dat zulke praktijken volstrekt onacceptabel en onwenselijk zijn. Maar daar is het haar natuurlijk niet om te doen. Voor haar geldt dat alles wat ons als westerse maatschappij ook maar enigszins voordeel heeft gebracht, gecorrigeerd moet worden. Daarom mekkert ze van tijd tot tijd ook over herstelbetalingen aan “mensen van kleur” maar hoor je haar niet over haar eigen smartphone of haar kleding, waar menig Chinees of Oeigoer het leven voor heeft gelaten. Als ze dat namelijk zou gaan erkennen dan valt haar hele ideologie als een kaartenhuis in elkaar!