Sylvana’s BIJ1-stoottroepen en PvdD vechten elkaar de woke-tent uit: ‘Je veroordeelt me bij voorbaat tot racist!’

De leden van Sylvana Simons’ woke-clubje BIJ1 zijn bijzonder goed in staat om met iedereen op links ruzie te krijgen. Iedereen die het zelotische gedachtegoed van BIJ1 niet voor de volle 100% onderschrijft, is af. Zo ondervindt ook de Amsterdamse fractieleider van de PvdD, die gretig wordt aangevallen door BIJ1-adepten.

Ieder verbond op links lijkt uiteindelijk stuk te lopen gelukkig. En al helemaal sinds links in de ban is van identiteitspolitiek. De kameraden van BIJ1 zien in alles en iedereen namelijk antiracistische spoken. Nu ligt de Partij voor de Dieren op de slachtbank.

De toch vrij links te noemen partij van Esther Ouwehand zou zogenaamd niet antiracistisch genoeg zijn. De Amsterdamse fractieleider van de PvdD, Johnas van Lammeren, krijgt vandaag van BIJ1-activist Frank van der Linde te horen dat hij “racistisch” zou zijn. In plaats van dat BIJ1 vrienden op links maakt om zo meer aandacht en sympathie te krijgen, vallen ze de partijen die hun bondgenoten hadden kunnen zijn hard aan. Van der Linde is een bekende en bondgenoot van Sylvana Simons.

Frank, je hebt me nog nooit iets gevraagd. Aangezien jij een manier van communiceren hebt die echt alleen maar uit is op confrontatie. Blokkeer ik je ook. Zie je eigen tweet “antiracistischer wordt” daarbij veroordeel je me al tot racistisch zijn. — Johnas van Lammeren (@Johnasvlammeren) February 4, 2021

Van Lammeren moet zich zonder duidelijke aanleiding ineens verantwoorden voor het door Van der Linde geleide Twitter-tribunaal van BIJ1, en verklaren dat hij Zwarte Piet afzweert. Omdat hij dat niet doet, is hij gewoon ‘niet antiracistisch genoeg’. Lees: een ordinaire rassenhatende, discriminatieverkondigende extreem-rechtse fascistische hater. En dát bij de Partij voor de Dieren!

Dit is helaas de werkwijze van BIJ1: ze maken iedereen verdacht. Als jij je niet expliciet uitspreekt, of desnoods een knieval maakt en meerdere schuldbekentenissen doet, dan word je zonder pardon bestempeld als racist.

Je blijft het doen: mijn mening ten opzichte van zwarte piet veranderd.

Blijf lekker in je eigen gelijk en vooroordelen hangen. Je kent me niet en weet ook niet wat me beweegt. Jouw aannames zijn stuitend! — Johnas van Lammeren (@Johnasvlammeren) February 4, 2021

In de Amsterdamse raad kent iedereen inmiddels de tactieken wel van BIJ1: zelfs linkse partijen als GL, PvdD of de SP worden daar aan de lopende band ‘verdacht’ gemaakt.

En straks, als we de peilingen mogen geloven, gebeurt dit ook in de Tweede Kamer. Dan krijgen we deze vorm van doorgeslagen identiteitspolitiek ook in Den Haag. Let wel: GroenLinks is al vrij doorgeslagen in het identitaire denken, maar BIJ1 is vele malen erger. Simons viel in het verleden Halsema aan omdat ze ‘extreemrechtse ideeën zou beschermen’:



Het gaat allemaal volgens de ‘BLM-methode’: als jij niet knielt voor racisme, dan ben je eigenlijk een racist. Je moet de opgedragen symboliek van zulke clubjes helemaal omarmen want anders ben je ook ineens ‘verdacht’. Als BIJ1 al linkse politici en partijen aanvalt, wat staan de rechtse en centrumpartijen dan te wachten?