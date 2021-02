Thierry Baudet bij Tijd voor Max: ‘Als wij winnen geven we mensen de vrijheid terug!’

FVD-voorman Thierry Baudet maakt er geen geheim van dat dit hét verkiezingsthema van 2021 is: vrijheid. De anti-coronamaatregelen beknotten die op ongekende en ongehoorde wijze, en daar wil de Forum-voorman graag een vuist tegen maken. Bij Tijd voor Max op NPO1 greep Baudet de kans om dit standpunt voor een publiek van bijna 800.000 kijkers vol overtuiging te brengen.

Gistermiddag kwam Thierry Baudet even langs bij Tijd voor Max om daar kort te praten over het verkiezingsprogramma van FVD, maar ook over zijn privéleven. Zo leerden we onder meer dat hij uit een artistieke en academische familie komt, dat dit zowel voordelen als nadelen heeft opgeleverd, en dat zijn verloofde Davide Heijmans hem maar liefst anderhalf jaar niet wilde daten. Niet zo gek natuurlijk, want zij is buitengewoon mooi én getalenteerd terwijl Thierry… Nou ja, Thierry is hè?

Grapje, natuurlijk. Dat moet zo tussendoor ook even kunnen.

Hoe dan ook, gelukkig slaagde Baudet erin om het gesprek veelvuldig over politieke onderwerpen te laten gaan. Niet zo gek natuurlijk, want de politiek en zijn ‘privéleven’ zijn onderhand natuurlijk nauw met elkaar verweven. Zo’n man als Baudet ‒ Kamerlid én partijleider ‒ staat 24 uur per dag ‘aan.’

Natuurlijk probeerden de Max’ers Baudet af en toe even onder druk te zetten, maar dat verwacht je bij de NPO. Zeker presentatrice Martine van Os liep af en toe over van negatieve gevoelens ten opzichte van de FVD-leider. Prima hoor, als je je maar inhoudt. En dat deed ze op zich wel; daar kunnen ze bij BNNVARA en RTL nog het één en ander van leren. Om nog maar te zwijgen over de NOS.

Hoe dan ook, Baudet onderstreepte nogmaals in het interview dat FVD in deze campagne overduidelijk inzet op vrijheid. Dát is de kernboodschap van Forum voor Democratie. En ja, daarmee onderscheidt de partij zich van al die andere partijen die meedoen aan de verkiezingen. Er zijn partijen bij die kritiek hebben op bepaalde delen van het coronabeleid van het rampenkabinet, maar dat is het dan wel. FVD wijst het héle coronabeleid principieel af en wil een totaal ándere aanpak; eentje waarbij Nederlanders hun vrijheid terugkrijgen.

“Het afgelopen jaar zijn we natuurlijk in een dystopische situatie terechtgekomen,” begon de oppositiepoliticus zijn politieke verhaal: “We zijn allemaal opgesloten: anderhalve meter, mondkapjes, terwijl we een jaar lang hebben gehoord dat die helemaal niet wérken. Dat is ook zo die werken helemaal niet. En onze partij is de enige partij die gericht de kwetsbaren in de samenleving ‒ en dat is een kleine groep, een specifieke groep, die echt een risico lopen door corona ‒ die willen we allemaal bescherming aanbieden.”

“Maar de rest van het land moet gewoon weer vrij. Onder de 65, als je gewoon normaal gezond bent heb je eigenlijk geen risico bij corona. Dus het is waanzinnig wat we aan het doen zijn,” ging hij terecht verder. “We zijn de hele samenleving aan het opsluiten, tachtig procent van de jongeren zit tegen een burnout aan, de helft van het mkb staat op omvallen, maar ook heel veel ouderen die ik spreek zeggen, ‘ik ben 85, ik heb een heel mooi leven gehad, ik wil het risico prima aanvaarden. Ik wil gewoon mijn kleinkinderen blijven knuffelen. Sluit mij niet op!’ En dat is wat wij willen. Wij zijn de énige partij die de vrijheid écht terug wil.”

Maar wat gaat FVD dan doen, vroeg presentatrice Van Os vervolgens. Want blijkbaar is ‘de vrijheid terug brengen’ al zo’n vage uitspraak voor mensen dat ze niet eens meer weten wat dat is, ‘vrijheid.’ “Wat gaat er concreet gebeuren dan?”

“Nou, als wij bij de verkiezingen voldoende zetels halen, dan stoppen we dus met de lockdown en dan geven we de mensen de vrijheid terug.”

Daarop reageerde Max-presentator Sybrand Niessen, die een tijdje stil had zitten toekijken, verbaasd of dit inhield dat er dan opeens niemand meer ziek zou worden?! Gossiegossie, wat een goede vraag zeg! Daar hadden wij, tegenstanders van de lockdown, natuurlijk niet aan gedacht!

Tjongejonge.

Hoe dan ook, Baudet reageerde daar kalm op: “Nee, kijk, al die lockdownmaatregelen die werken ook niet of nauwelijks. Bij de verspreiding van…” “Daar wordt verschillend over gedacht,” interrumpeerde Niessen vervolgens. Natuurlijk is dat flauwekul. Daadwerkelijke onderzoeken zijn glashelder. Dat gaf Baudet ook aan. “Daar is héél veel wetenschappelijk bewijs over.” En zo is het maar net.

Abonneer je gratis en voor niets op mijn Telegram-kanaal... en volg me op Parler!

Het blijft fascinerend om te zien hoeveel moeite mensen hebben met begrijpen wat er gebeurt als we teruggaan naar ‘vrijheid.’ Ze hebben zich zo laten indoctrineren door het narratief van de overheid dat ze zich de oude samenleving eigenlijk nauwelijks meer kunnen voorstellen. Triest. Gelukkig dat Baudet bij Tijd voor Max het één en ander toch kon rechtzetten.