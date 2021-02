Thierry Baudet pakt nieuwe media-lastercampagne aan: ‘Weerzinwekkend, het toont de kwaadaardigheid van het mediakartel!’

Worden ze nóg zieliger dan onze leden van het mediakartel? Nee. Zieliger dan dat kún je niet worden. Ook nu weer met hun aanvallen op Thierry Baudet omdat die zogenaamd volmachten zou willen ‘ronselen.’ Iedereen die de video helemaal gekeken heeft wat dat dit onzin. De FVD’er laat dan ook flink van zich horen. De beschuldigingen zijn, zegt hij, “weerzinwekkend” en “kwaadaardig.” Zo is het!

De Nederlandhatende leden van het mediakartel hebben Forum voor Democratie hebben weer een nieuw excuus bedacht om Thierry Baudet zwart te maken. Hij zou stemmachtigingen willen ronselen! Het is natuurlijk je reinste flauwekul, maar dat weerhoudt links er niet van wéér vol de aanval in te zetten. Wannabe-dictator Kajsa Ollongren zou zelfs ‘onderzoek’ doen naar de video waarin Baudet dit allemaal zogenaamd doet.

Gestoord, natuurlijk, en Baudet slaat nu dan ook keihard terug. Op Twitter veegt hij werkelijk op ongekende wijze de vloer aan met het mediakartel dat deze leugen eerst verzon en daarna op grote schaal probeerde te verspreiden.

Ik zie dat bepaalde media een nieuwe aanleiding hebben gevonden voor hun niet-aflatende lastercampagne. Ditmaal word ik er valselijk van beschuldigd stemmen te willen “ronselen”. Ook dit is weer complete onzin natuurlijk. Tijdens een live-stream op YouTube werd gesproken 1/4 — Thierry Baudet (@thierrybaudet) February 27, 2021

“Ik zie dat bepaalde media een nieuwe aanleiding hebben gevonden voor hun niet-aflatende lastercampagne. Ditmaal word ik er valselijk van beschuldigd stemmen te willen ‘ronselen’. Ook dit is weer complete onzin natuurlijk,” schrijft Baudet. “Tijdens een live-stream op YouTube werd gesproken over volmachten en ontstond het idee om onze leden te enthousiasmeren om op te treden als gevolmachtigde voor mensen die niet zelf willen of kunnen stemmen. Bemiddeling dus, zoals expliciet door de wetgever ook is beoogd.

“Vanzelfsprekend zouden onze leden zich hierbij uitsluitend mogen richten tot mensen die toch al van plan waren om bij volmacht te stemmen, maar moeite hebben een gevolmachtigde te vinden. We zouden uiteraard NOOIT iemand voor zijn of haar stem betalen of onder druk zetten. Ook gaan we niet op eigen initiatief de deuren langs of de wijken in om stembiljetten van mensen te verkrijgen,” gaat hij verder.

En dan komt het. “Die suggestie is weerzinwekkend en toont de kwaadaardigheid van het mediakartel.”

“Om ieder misverstand te voorkómen hebben we het fragment offline gehaald,” legt hij vervolgens uit. “Binnenkort zullen we op ons oorspronkelijke idee terugkomen om hen dus, die wel wíllen stemmen, maar dat om wat voor reden dan ook niet kúnnen doen, te assisteren. 17 maart!”

Veel aanhangers van FVD hebben het te pas en te onpas over het “partijkartel,” en daar hebben ze natuurlijk zeker een punt mee. Het partijkartel bestaat en is een kwaadaardige macht in onze maatschappij. Maar we moeten niet vergeten dat het partijkartel alleen maar weg komt met zijn wangedrag omdat het beschermd wordt door het mediakartel.

En ja, als je dan nóg dieper graaft kun je alleen maar concluderen dat het mediakartel en het partijkartel eigenlijk één en hetzelfde kartel zijn. Vandaar ook dat mensen zonder problemen de overstap maken van het mediakartel naar het partijkartel (Pia Dijkstra) en andersom (Martijn van Dam).