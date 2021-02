Toeslagenslachtoffers doen aangifte tegen gewetenloze Rutte: ‘Hij was direct betrokken en al jaren op de hoogte!’

Vorige maand werd er al aangifte gedaan tegen vijf (oud) bewindslieden, maar volgens de advocaat van de slachtoffers is nu ook het geschikte moment daar gekomen om aangifte te doen tegen premier Rutte. Er is namelijk belastende informatie bijgekomen. Zo vlak voor de verkiezingen kan dit nog flink wat schade brengen aan het imago van Rutte.

Het is de afgelopen maand rap gegaan. Want alhoewel het kabinet aftrad, is de gifbeker van de toeslagenaffaire nog altijd niet volledig leeggedronken. Tal van nieuwe informatie is boven water komen drijven, waardoor advocaat Vasco Groeneveld van mening is dat een aangifte tegen Rutte zinvol is. Op 19 januari zei Rutte ineens iets tijdens een Kamerdebat wat hij nog niet eerder had gezegd, volgens Groeneveld is dit “nieuwe, belastende informatie”. Rutte zei namelijk tijdens het Kamerdebat dat het kabinet sinds mei 2019 wist hoe omvangrijk het probleem was. Advocaat Groeneveld zegt er het volgende over:

“Dat betekent: vele duizenden gedupeerden. De premier erkende ook dat hij vanaf die tijd ‘direct betrokken’ was bij het dossier. Bij de parlementaire ondervragingscommissie bleef hij hier nog vaag over. Uit nieuw vrijgegeven stukken blijkt dat de premier sinds mei 2019 heeft meebeslist over te nemen stappen. Toch is het illegale invorderen door de Belastingdienst doorgegaan tot november 2019 of langer. Ook was hij al in het najaar van 2018 op de hoogte van misstanden bij de afdeling Toeslagen. Hij werd toen voorbereid op lastige vragen van de pers.”

Voormalig PvdA-leider Lodewijk Asscher zag de bui al hangen en heeft voortijdig zijn lijsttrekkerschap teruggeven aan de partij. Ondertussen blijft Rutte vrolijk de nummer één van de VVD. De vraag is echter hoelang dit nog houdbaar is. Veel documenten laten zien dat Rutte dondersgoed wist wat er aan de hand was, maar vooralsnog maakt hij nog geen echte excuses voor de gemaakte fouten en het ontstane leed.

De positie van Asscher was onhoudbaar, en na lang afwachten erkende hij dit dan ook. De vraag is wanneer Rutte hetzelfde doet. Met de verkiezingen op de stoep zal Rutte natuurlijk proberen deze kwestie zo ver mogelijk voor zich te schuiven zodat het zijn partij niet zal schaden.

Ondertussen blijven de gedupeerde ouders echter gefrustreerd en met lege handen achter. Terecht dat zij dan maar van de rechter vragen om Rutte zijn verantwoordelijkheid te laten nemen.