Tv-programma Dit is M volledig in het teken van D66: na Ollongren nu wéér Sigrid Kaag te gast

De oh zo objectieve tv-presentatrice Margriet van der Linden vraagt zich af hoe Sigrid Kaag straks stemmen binnen gaat halen. Maar eigenlijk geeft ze ook direct het antwoord al, want na vorige week nog D66-minister Kajsa Ollongren te hebben uitgenodigd, is het nu (voor de vierde keer in een maand) wéér tijd voor D66-leider Sigrid Kaag om aan te schuiven. Dit is ook al de achtste keer dat er een D66-minister aanschuift dit jaar.

Met holle frasen, loze begrippen en hippe taal uit de koker van pr-bureaus alleen komt D66 er niet, dus zetten ze bij tv-programma Dit is M. álle zeilen bij om er toch nog een zeteltje of twee uit te persen voor die partij:

Van VN-diplomaat tot minister én lijsttrekker, stilzitten heeft @SigridKaag niet gedaan. Welke koers moet Nederland volgens haar varen? En hoe gaat zij de verkiezingsstrijd aan? We vragen het straks bij M! #ditisM https://t.co/4Jv6eTCqlB — Margriet van der Linden (@dit_is_M) February 1, 2021

De kritische en politiek bewuste burger is inmiddels waarschijnlijk allang afgehaakt bij dat programma, maar dat ze werkelijk een worst wezen! Kijk toch eens naar de diversiteit van de gasten, netjes bijgehouden door dit Twitter-account (‘1-1-20’ moet 1-1-21 zijn, red.):

#DitisM is een baken van diversiteit en inclusiviteit. Nadat vorige week Ollongren (D66) te gast was, is er vanavond een onderonsje met Kaag (D66) Ministers bij M: Kaag D66 : 4 optredens bij #DitIsM sinds 1-1-20

Ollongren D66 : 2

v Engelshoven D66 : 2

Slob CU : 1

De rest : 0 — Diversiteitswatch (@MOptredens) February 1, 2021

Als de mensen van D66 even niet beschikbaar zijn dan mag er af en toe iemand van de PvdA aanschuiven. En als die ook niet beschikbaar zijn dan weten Gert-Jan Segers of Arie Slob van de ChristenUnie zich er nog wel eens tussen te wurmen, maar daar houdt de diversiteit aan gasten toch ook wel echt op. Voor GroenLinks- en de rest van de PvdA-propaganda kunt u terecht bij Buitenhof of Jinek. Mooi onderling verdeeld zo, zeg! En zelf maar blijven volhouden dat ze objectief zijn…