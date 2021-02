Victory voor Donald Trump! Oud-president tot twee keer toe vrijgesproken van het aanzetten tot een nationale opstand in het Capitool

Het lukt de overhaaste Democraten maar niet om oud-president Donald Trump af te zetten, ondanks dat Trump natuurlijk ook helemaal niet eens meer president is van de Verenigde Staten. Een tegenslag voor de Democraten, een overwinning voor de aanhangers van Trump.

Nog voor het eind van de stemming in de afzettingsrechtszaak tegenover Donald Trump bleek al dat er onvoldoende steun is om de oud-president te veroordelen. Ten einde van de stemming waren er 53 senatoren die van mening waren dat Trump strafrechtelijk vervolgt zou moeten worden. Weliswaar waren de tegenstanders met 43 ‘afgevaardigden’ in de meerderheid, maar de Amerikaanse wet stelt duidelijk dat er tenminste een tweederdemeerderheid nodig is om een (al dan niet ex-)president af te kunnen zetten. Dat is dus bij lange na niet gelukt.

Oppositieleider in de Senaat, Mitch McConnell , legt de schuld neer bij Donald Trump over de gebeurtenissen van 6 januari j.l. maar stemde wel tegen tijdens het impeachmentproces van de voormalige President. https://t.co/6jR7iVMUZj — CNN NL (@CNNNL_PR) February 13, 2021

Trump is de eerste president in de geschiedenis van de Verenigde Staten die maar liefst twee afzettingsprocedures voor zijn kiezen heeft gekregen. Hij is tevens de eerste president in diezelfde geschiedenis van de Verenigde Staten die deze tot tweemaal toe weet te overleven.

We zijn waarschijnlijk voorlopig dus nog niet van Donald Trump ‘verlost’. Dat zal de huidige president Joe Biden vast kopzorgen bezorgen, enfin -nu er geen campagne is in de Verenigde Staten- kan Biden het beste even rustig achterover leunen in zijn schommelstoel. Over vier jaar is er weer een battle op komst.