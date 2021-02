Video! Kalme Thierry Baudet confronteert boze NPO-journalist Twan Huys over corona: ‘Wat klopt er niet aan?!’

Zondag mocht Forum voor Democratie-leider Thierry Baudet aanschuiven bij Binnenhof met Twan Huys. Toen Baudet die ochtend in de auto stapte wist hij ongetwijfeld wat hem te wachten stond: een ‘gesprek’ dat meer op een ruzie zou lijken dan op een interview. Dat bleek inderdaad zo te zijn, want Huys zocht continu de confrontatie, liet Baudet maar nauwelijks uitspreken, en beschuldigde de FVD’er zelfs van liegen.

Van een hoogwaardig interview met FVD-lijsttrekker Thierry Baudet was gisteren bij Buitenhof geen sprake. Onderstaande video is exemplarisch voor de manier waarop presentator Twan Huys en Baudet met elkaar in debat gingen. Of, nou ja, hoe Huys probeerde het Kamerlid te framen als een man die zou “goochelen” met cijfers en de waarheid niet zou spreken:

Twan Huys doet niet eens meer zijn best om zijn afkeer te verbergen, dit is een aanval en geen interview. @Buitenhoftv pic.twitter.com/oQ2bisUzXL — Cis (@cisdewolf) January 31, 2021

Baudet kwam met een grafiek aanzetten over griepdoden per jaar. Huys reageerde meteen quasi-gevat: “Van wie zijn deze cijfers, van uzelf?” en daar lachte hij wat schamper bij. “Dit zijn CB- cijfers,” antwoordde Baudet.

“Dit zijn griepdoden per jaar,” aldus Baudet. “Je ziet, in 2019 was er bijna geen griep, en in 2020 al helemaal niet. Als je deze groepen bij elkaar neemt en dat compenseert voor de vergrijzing, want we zijn de afgelopen vijf jaar tien procent meer vergrijsd. Dus we zijn ouder geworden. Dat betekent dus ook dat er meer mensen doodgaan. Dan komt je uit op een getal, op een aantal mensen dat zou moeten sterven […] dat niet heel anders is dan van wat je zou moeten hebben.”

Nou, daar was Huys het niet mee eens. “We wisten dat dit uw lijn van argumentatie is. We hebben dit voorgelegd aan het CBS en die zeggen: ‘Nee, dat is onzin. Er is wel degelijk sprake van oversterfte in Nederland als gevolg van de coronacrisis’.”

Maar natuurlijk zei Baudet niet dat er helemaal geen oversterfte is, maar dat die oversterfte in zijn ogen helemaal niet zo schokkend is, zeker niet als je het verbindt aan de óndersterfte vorig jaar ‒ en in geen verhouding staat tot de genomen maatregelen.

“Ja, maar goed, kijk. Zij zeggen: ‘Oversterfte is wat wij verwachten dat er zou sterven in 2020 in vergelijking met 2019.’ Maar in 2019 was ondersterfte én er is niet gecompenseerd voor de vergrijzing,” legde Baudet uit. “Als je dat wel doet, en wij hebben het helemaal uitgerekend… je ziet het ook. Kijk, dit is de grafiek die ze zelf gebruiken. Dit is 98 procent…”

Maar op dat moment werd hij onderbroken door Huys. “U zegt, ‘er is geen sprake van oversterfte.’ We kunnen daar lang over discussiëren, net zoals 5 miljard meer of minder…” Ja, daar kunnen we inderdaad over discussiëren Twan, want jij bent degene die beweerde dat Baudets cijfers niet kloppen. Als je hem niet in staat wil stellen zijn eigen cijfers uit te leggen moet je hem de vraag niet stellen.

Baudet ging kalm door: “Er zijn 11.500 mensen overleden aan corona, of mét corona maar die zijn geregistreerd als coronadoden. In een stevig griepjaar, bijvoorbeeld 2017-2018 zijn bijna 10.000 mensen aan de griep overleden. Dus het is wel zo dat er…”

“Ja meneer Baudet, u goochelt met cijfers waar echt niets van klopt!”

“Want? Wat klopt er niet aan wat ik nu zeg?” vroeg Baudet meteen.

“Nou, nogmaals, we hebben dit nagevraagd bij het CBS en uh…” aldus Huys.

“Het is een feit dat 10.000 mensen zijn gestorven aan de griep een paar jaar geleden,” zei Baudet daarop.

“We kunnen het hier heel lang over hebben, maar het CBS zegt: ‘uw cijfers kloppen niet, er is sprake van oversterfte, en corona is tien keer dodelijker dan de griep.'”

“Nou dat is écht niet. De wereldwijde IFR, dus sterfterange…”

“De Wereldgezondheidsorganisatie zegt dat!” blafte Huys snel tussendoor.

“Nee,” ging Baudet kalm verder, “die is 0,23% [link naar website van Wereldgezondheidsorganisatie, red.] en dat is in de range van een zware griep. Het enige grote verschil is dat het een zwaardere belasting op de gezondheidszorg maakt.”

“Laten we een sprong maken!” kafferde Huys vervolgens, waarna hij het ergens anders over wilde hebben want het werd zelfs hém duidelijk dat hij hier geen punten ging scoren.

En zo ging het dit hele ‘interview’ door. Baudet had een standpunt en wilde het uitleggen, maar werd continu onderbroken door Huys die maar wat graag duidelijk wilde maken dat hij een enorme hekel heeft aan de FVD-leider en hem het liefst morgen nog de Tweede Kamer uit jaagt.

Wel een vraagje: kunnen we dezelfde extreem kritische houding verwachten van Huys als premier Rutte of zorgfaalhaas Hugo de Jonge langskomen? Want dat zou pas écht spectaculair zijn… en hun respectievelijke partijen ongetwijfeld onmiddellijk een zetel of tien kosten.

