Video! Kuzu maakt de kachel aan met avondklokstuntelaar Rutte: “Hij is de dictator van de Lage Landen!”

Het is een heet middagje in de Tweede Kamer. Het debat over de spoedwet van de avondklok wordt op het scherpst van de snede gevoerd. Kamerlid Tunahan Kuzu heeft geen goed woord over het kabinet. Het kabinet had lak aan de regels en onderwierp ons aan een niet rechtsgeldige avondklok. Nu willen ze dit kunstje herhalen.

Tunahan Kuzu maakte vanmiddag in de Tweede Kamer van zijn hart beslist geen moordkuil: “Ik blijf strijden tegen de avondklok, want het is gewoon prutswerk! Het is een broddelwerk; het is een bende van het kabinet, en het is complete chaos. Wij van Denk hebben al vanaf het begin gezegd dat die avondklok van Rutte, die wordt gesteund door avondklokcoalitie met onder anderem D66, SP, PvdA en GroenLinks, gewoon niet deugt. De avondklok is niet bewezen effectief. De avondklok tast de grondrechten van Nederlanders aan. De avondklok is onnodig, het zorgt voor veel leed in de samenleving.”

Tunahan Kuzu deelt flink wat sneren uit richting de ‘avondklokcoalitie.’ Want niet alleen de regeringspartijen hebben deze disproportionele maatregel gesteund ook enkele oppositiepartijen gingen hiermee akkoord. Terwijl de maatregel hartstikke omstreden was. De rechter heeft dit nu ook onderschreven en in paniekpoging om de avondklok in stand te houden probeert het kabinet er snel een spoedwet doorheen te drukken.

Vooral Rutte moet het ontgelden in het betoog van Kuzu. Hij krijgt dan ook de volle laag van het Denk-Kamerlid, die in Rutte een “dictator van de Lage Landen” ziet:

“Ondanks dat de premier is gevloerd door de rechter wil Rutte de avondklok nu er toch doorheen drukken met een spoedwet. En dat getuigt van dedain, arrogantie, minachting voor de rechter én voor Nederland. Het verbaast me dan ook dat dit kan met een ‘turbospoedwet’. Als met dezelfde voortvarendheid Rutte zich had ingezet voor de compensatie van de ouders van de toeslagenaffaire, dan was dat een goede zaak geweest. Maar toen kon het allemaal niet. Nu kan het plotseling wel! Dit getuigt ervan dat de man die daar zit, zich opstelt als de dictator van de Lage Landen!”

Snoeiharde woorden over Rutte door Kuzu. Die het dus onacceptabel vindt dat Nederland mogelijk opnieuw wordt onderworpen aan de draconische en ineffectieve avondklok, gebaseerd op wensdenken van een autoritaire regeringsleider.