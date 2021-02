Video! Thierry Baudet bespreekt lockdown met scholier Guusje: ‘Belachelijk! Ik wil mijn leven terug!’

“Ik wil mijn leven terug!” Dat is de boodschap die scholier Guusje één-op-één wilde doorgeven aan Thierry Baudet. De leider van Forum voor Democratie bezocht haar namelijk thuis en sprak met haar over de gevolgen die het wanbeleid van het rampenkabinet-Rutte III voor haar hebben.

Toen Thierry Baudet dit weekeinde met de vrijheidskaravaan van Forum voor Democratie door het land reisde raakte hij in gesprek met een kapster. Zij wilde hem haar laatste geld geven voor de campagne. Baudet weigerde dat natuurlijk. Ook wilde ze graag dat hij even naar een video keek van haar dochter. Die dochter, een scholier op een middelbare school, had een boodschap voor hem omdat zij en haar leeftijdsgenoten zo ontzettend lijden onder het dictatoriale wanbeleid van het kabinet.

Maar de dochter van die kapster is niet de enige jongere die graag wil duidelijk maken aan politici hoe vreselijk zwaar ze het hebben in deze volstrekt bezopen tijden. Guusje stuurde Baudet een e-mail, waarin ze hem vertelde dat zij en haar vrienden het echt ontzettend lastig hebben. Het beleid maakt de hele jongste generatie momenteel kapot.

Baudet schrok daar zo van dat hij haar opzocht om een goed gesprek met haar te hebben.

“Nou, ik denk dat heel veel mensen die gewoon een gigantische leerachterstand oplopen,” legde Guusje in dat gesprek uit aan Baudet met betrekking tot de gevolgen van het coronawanbeleid. “Want jongeren beheersen gewoon de stof niet die ze moeten beheersen door hoe school nu gaat. En daarnaast, iedereen is superongelukkig. Je merkt nu, een hele hoop dingen moeten thuis gedaan worden. En je ziet dat sommige mensen, ja, die hebben eigenlijk een beetje een zetje nodig in de klas van de leraar, ‘van hé, ga even aan het werk’.” Maar dat missen ze nu. Zoals Guusje ook uitlegde zie je dat dan ook “terug in de cijfers.”

Je denkt misschien, oké, dat zijn de paar scholieren die het altijd lastig hebben. Maar nee. “Ook een heleboel mensen die wel hard hun best doen moeten er nu extra hard aan trekken omdat je gewoon minder op school zit.”

Vervolgens sprak Baudet ook met Guusjes vader, Marcel. Die onderstreepte de woorden van zijn dochter, en legde uit dat het eigenlijk niet te doen is op deze manier. Daarbij merkte hij ook op dat hij zelf een moeder van 81 jaar oud heeft, maar dat de manier waarop we ouderen zogenaamd nu ‘beschermen’ volstrekt belachelijk is. We beschadigen de jeugd, zogenaamd om ouderen te beschermen, maar die ouderen kwijnen juist helemaal weg achter de geraniums. Zij willen zélf niet eens op deze manier ‘gered’ worden.

Baudet bracht ook nog een opmerking ter sprake van minister Arie Slob. Die had gezegd dat we dan maar moeten accepteren dat heel veel leerlingen mogelijk blijven zitten. Gewoon een jaartje (of twee, want we zijn nog lang niet klaar he!) overdoen. Een verloren jaar. Hoort erbij. Jammer dan. Even alles op pauze zetten. Een jaar. Of twee. Wat vindt Guusje daar eigenlijk van?

“Dat vind ik echt belachelijk. Dan denk ik, wij kunnen al een jaar niets doen. We zitten alleen maar thuis. We kunnen niet afspreken, niks. Terwijl wij eigenlijk hier niets mee te maken hebben,” zegt Guusje volkomen terecht.

“Ja, want de kans dat je corona krijgt of dat je erg ziek wordt…” interrumpeerde Baudet, waarop Guusje het stokje direct weer overnam: “Ja, die is gewoon nihil. Dus dat is echt gewoon… Het is eigenlijk gewoon heel jammer dat er zo met de jeugd wordt omgegaan.”

“Het enige wat je kan doen is op de bank zitten,” ging Guusje verder, “want voor de rest is er helemaal niets te doen. Je kan niet naar de bioscoop, je kunt niet lekker gaan winkelen. We worden ook alleen maar ongelukkiger natuurlijk als het nog langer doorgaat zoals het nu gaat. Want we kunnen niets meer. We mogen niet meer afspreken, je mag niemand meer zien, je zit de hele dag thuis met je ouders die ook aan het werk zijn. Ja. Zelfmoord omhoog. Eenzaamheid en achterstand gaan natuurlijk al helemaal niet goed samen. Dus ja, echt een verloren generatie wordt het, denk ik.”

Je zou daarop natuurlijk willen antwoorden dat dit onzin is. Dat het wel meevalt. Dat ze niet zo negatief moet zijn. Dat het heus goed komt. Maar daarmee zou je leugens vertellen. Want we zijn namelijk wel degelijk bezig om haar generatie verloren te laten gaan.

Ontroerend gesprek tussen Guusje en @thierrybaudet. Er dreigt een verloren generatie te ontstaan. En waarom?

Jongeren worden nauwelijks ziek door corona maar ze betalen wel een enorme prijs door het falende kabinetsbeleid.#StemNederlandTerug #FVD https://t.co/4VHiF5EBJd — Wybren van Haga (@WybrenvanHaga) February 22, 2021

De prijs die ze betaald hebben is véél te hoog. Laat onze jongeren vrij, Hugo en Mark!