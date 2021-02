Viruswaarheid vs de Staat! Rechtbank oordeelt vlak voor ingang van de avondklok: “Het belang van de Staat weegt op dit moment zwaarder”

De rechtbankzitting over de avondklok is verder gegaan na een schorsing en een beraad van de wrakingskamer, die nu in het voordeel van de Staat heeft geoordeeld. De spanning was om te snijden, want de uitspraak liet nogal lang op zich wachten en de avondklok komt iedere minuut dichterbij!

Viruswaarheid maakte aan het begin van de zitting (op ietwat onbeschofte wijze) een terecht punt van de vooringenomenheid van de rechtbank aangaande de instandhouding van de avondklokmaatregel, waardoor de tijd nu echt begint te dringen. De tactiek deed een beetje denken aan het begin van een voetbalwedstrijd tussen twee capabele teams, waarvan het ene team (Viruswaarheid) al in de eerste minuut een speler onderuit schoffelt en een gele kaart te pakken heeft. Totaal niet nodig om je punt te maken (maar desondanks toch wel behoorlijk effectief).

Afijn, nu de wrakingskamer heeft geoordeeld dat het wrakingsverzoek ongegrond is, kan de zaak over het lot van de avondklok (voor de komende dagen) dan eindelijk écht beginnen. De Staat voelt in ieder geval de druk, want er worden hele lappen tekst uit de pleitnota geschrapt “omwille van de tijd”. Ook Jaap van Dissel, die even buiten de rechtszaal diende te wachten, moest het kort houden.

De Staat beriep zich op een aantal verwachtingen over hoe het virus en de varianten zich zouden gaan verspreiden als de avondklokmaatregel nu zou worden opgeheven. Volgens Van Dissel verkeert Nederland momenteel in een “fragiele situatie” en betekent het voorkomen van een besmetting nu, wellicht wel het voorkomen van meer dan honderd besmettingen op termijn. Maar zoals de rechter terecht opmerkt: “Het gaat nog steeds om een inschatting van het effect van de maatregelen.”

Over en weer werden vragen gesteld, waardoor de discussie (ondanks de tijdsdruk) tóch de diepte in is gegaan! Onze eigen Michael van der Galiën beschouwt het vanaf dat moment al als een poppenkast:

Het mag niet gaan over de inhoud maar Van Dissel mag wel met zijn achterlijke grafiekjes komen? Wat een poppenkast. Nu al https://t.co/HWAG7YqY3R — Michael van der Galien (@MichaelvdGalien) February 16, 2021

Maar de rechter heeft beide partijen onderhand wel voldoende gehoord en trok zich rond 20.10 uur terug voor een beraad over het vonnis. Eenmaal terug in de rechtszaal nam de rechter plaats en oordeelde helaas in het voordeel van de Staat en gaf als reden dat het belang van de Staat zwaarder weegt dan het belang van Viruswaarheid, die op dit moment alleen baat zou hebben bij korte termijn winst (namelijk tijdelijk géén avondklok).