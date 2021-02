Voorzitter Koninklijke Horeca Nederland is er KLAAR mee: ‘Ik keur burgerlijke ongehoorzaamheid niet meer af!’

Hij is er helemaal klaar mee. Robèr Willemsen, voorzitter van branchevereniging Koninklijke Horeca Nederland (KHN), is zwaar ontevreden over de aangekondigde nepversoepelingen die het kabinet gisteren aankondigde. Als gevolg hiervan gaan er ongetwijfeld zaken open, ook als dat niet mag. “Ik vrees dat ik dat niet kan tegenhouden,” aldus Willemsen.

Bij de aankondiging van nepversoepelingen gisteren werd de horeca voor de zoveelste keer het kind van de rekening. Café-eigenaren en restauranthouders moeten ook de komende weken (en waarschijnlijk zelfs maanden) het nog altijd zonder noemenswaardige inkomsten doen. Hoe ze dat zouden moet volhouden is eenieder met ook maar een beetje gezond verstand een compleet raadsel. Geen wonder dus dat de baas van KHN nu zegt dat hij niet langer tegen zijn achterban zegt dat hij “burgerlijke ongehoorzaamheid” afkeurt.

Volgens Willemsen zeggen steeds meer horeca-ondernemers zeggen achter de schermen dat ze binnenkort gewoon opengaan: “Wij krijgen steeds meer van dit soort signalen via apps, emails en sociale media,” aldus Willemsen. “Wij hebben dat tot nu toe onder controle kunnen houden, want wij waren altijd tegen dit soort burgerlijke ongehoorzaamheid. Ik ga er nu niet toe oproepen, maar ik keur het ook niet af.”

Het is niet zo gek dat hij er nu toe oproept. Cafés en restaurants opengooien is onder de draconische coronamaatregelen immers in strijd met de wet, en horeca oproepen dat toch te doen is daarom óók ‘een misdrijf.’ Als hij publiekelijk zegt dat hij wil dat mensen opengaan, al is het als een soort protestactie, dan is hij dus strafbaar. Dat is natuurlijk volstrekt belachelijk, maar het is de wet. En we hebben de afgelopen maanden gezien dat zowel de autoriteiten (politie, OM) als rechters iedereen die zich niet aan de wet houdt op de hardst mogelijke manier willen bestraffen.

Hoe dan ook, Willemsen zegt terecht dat “de pleinen en parken de afgelopen dagen helemaal vol zaten.” Het is dan totaal geschift om te stellen dat de terrassen niet open mogen. Dat is natuurlijk een belachelijke regel, want de kans dat je het coronavirus (of de griep, trouwens) oploopt in de buitenlucht is sowieso al verwaarloosbaar.

We gaan zien wat er de komende tijd gebeurt. Begin maart kon weleens het moment van de waarheid worden. Zeker voor de horeca