VPN: handig voor particulieren én ondernemers

VPN, je hoort er de laatste jaren steeds meer over. Toch hebben veel mensen nog niet ontdekt wat het is en wat het ze kan bieden. Een VPN biedt namelijk praktische voordelen voor particulieren én ondernemers in het beveiligen van hun internetgebruik en het uitwisselen van persoonlijke en gevoelige data. We vertellen er meer over.

Wat is VPN?

Voor zij die er nog niet bekend mee zijn: wat is een VPN eigenlijk? De afkorting staat voor Virtual Private Network. Dat belooft privacy, en dat levert het ook. Wanneer je een VPN gebruikt, gaat je internetverkeer eerst langs een VPN server die ervoor zorgt dat je data versleuteld wordt. Hierdoor wordt niet alleen het onderscheppen van data moeilijk, maar zijn de gegevens door de versleuteling ook nog eens niet bruikbaar. Cybercriminelen krijgen het daardoor een stuk moeilijker. Daarnaast zijn ook je IP-adres en je locatie niet meer zomaar zichtbaar voor iedereen, wat anders vaak wel het geval is.

Voor particulieren

Particulieren gebruiken een VPN doorgaans om anonimiteit te krijgen bij het internetten. Het is immers ieders eigen zaak wat hij of zij online doet. Een ander hoeft dat niet zomaar te kunnen volgen. Die bescherming biedt een VPN, onder andere omdat je IP-adres niet zichtbaar is. Daarnaast is ook je locatie niet zichtbaar, wat iemand opsporen lastig maakt. Die locatie kun je wanneer je een VPN gebruikt manipuleren, en dat heeft weer bijkomende voordelen. Zo kun je namelijk ook doen alsof je in Nederland bent wanneer je op vakantie bent en gewoon gebruikmaken van al je streamingdiensten en de content die ze in Nederland aanbieden. Klik op de link om te VPN aanbieders te vergelijken en te bepalen wat de beste VPN voor jou is.

Voor ondernemers

Ondernemers hebben te maken met gevoelige bedrijfsdata die ze graag willen beschermen. Maar daarnaast hebben ze vaak ook klantgegevens die ze niet alleen vanuit zichzelf zouden moeten willen beschermen, maar waar ze ook toe verplicht worden door de AVG privacywet. Die persoonlijke gegevens moeten immers niet op straat komen te liggen. Een VPN helpt hierbij door de data te versleutelen en te beschermen door het internetverkeer om te leiden. Daar bij is er geen bewaarplicht voor gegevens voor de VPN server, zoals je kunt lezen in deze Surfshark review. Verder krijgen bedrijven – vooral nu – te maken met medewerkers die thuiswerken, of elders ‘onderweg’ willen kunnen werken. Zij moeten vaak van afstand inloggen op een bedrijfsnetwerk, waarmee ze deur openzetten voor het onderscheppen van data. Ook hier biedt een VPN de oplossing om dit proces te beveiligen. Hoe de mate van privacy desondanks toch kan verschillen per VPN aanbieder lees je in deze NordVPN review.

VPN biedt dus uitkomst voor velen. Het is een externe service waar je voor betaalt, maar de anonimiteit en beveiliging die je daarvoor terugkrijgt kan dat zeker de moeite waard maken.