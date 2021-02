Wat?! Bijna ALLE partijen stemmen tegen motie om kinderen uit te zonderen van coronatests

Dit is wel heel bijzonder. Toen Forum voor Democratie-Tweede Kamerlid Wybren van Haga een motie indiende om kinderen uit te zonderen van test- en quarantainemaatregelen dacht hij natuurlijk dat hij op brede steun in de Kamer kon rekenen. Helaas. Niets is minder waar. Onze kinderen zullen er ook aan moeten geloven. Zelfs de PVV stemde tegen de motie, die uiteindelijk alleen onderschreven werd door FVD, Henk Krol en Denk.

Ja, dat lees je goed. Dus ook de PVV stemde er tegen. En Van Kooten ook. En ja, zelfs de SP, die zogenaamd heel rebels is en zo.

Corona is vooral gevaarlijk voor mensen boven de 65 jaar met overgewicht of ander onderliggend lijden.

Waarom zouden we onze kinderen dan lastigvallen met allerlei verschrikkelijke maatregelen?#StemNederlandTerug #FVD pic.twitter.com/nYVyGXY8Fj — Wybren van Haga (@WybrenvanHaga) February 11, 2021

En zelfs de PVV: omdat Geert Wilders zich hard uitspreekt tegen de avondklok denken veel mensen dat hij ook op alle andere maatregelen kritisch is ten opzichte van het waanzinnige, dictatoriale beleid van het rampenkabinet-Rutte III. Dat klopt niet. De PVV steunt het kabinetsbeleid over corona wel degelijk in grote lijnen. Er zijn uitzonderingen wat bepaalde maatregelen betreft ‒ zoals de avondklok ‒ maar voor de rest gaat de partij helemaal mee in het narratief. Zonde. Want juist nu zouden partijen als FVD en de PVV de handen ineen moeten slaan om samen een vuist te maken tegen deze coronawaanzin.

Natuurlijk is deze stemming ongelooflijk problematisch. Van Haga vraagt zijn mede-Kamerleden gewoon om kinderen uit te zonden van deze knettergekke maatregelen. Niet zo gek, want het gevaar dat zij lopen, volgens de officiële cijfers, is bijzonder beperkt. “Corona is vooral gevaarlijk voor mensen boven de 65 jaar met overgewicht of ander onderliggend lijden,” stelt Van Haga dan ook terecht op Twitter: “Waarom zouden we onze kinderen dan lastigvallen met allerlei verschrikkelijke maatregelen?”

Maar helaas. Slechts een handvol zetels ‒ 6 ‒ stemden voor de motie. De andere 144 waren tegen. Al die partijen ‒ SP, PvdD, D66, CU, PvdA, 50PLUS, VVD, PVV, Van Kooten, SGP, GroenLinks en het CDA ‒ willen deze maatregelen dus wél verplicht opleggen aan onze kinderen. Inclusief de quarantaine én de testmaatregelen. Lekker dat wattenstaafje in die neus van dat kleine kind rammen, leuk joh!

Het is dan ook niet verbazingwekkend dat heel veel twitteraars boos en verbouwereerd reageren op de stemuitslag.

Het is niet meer normaal. En elke keer dat je denkt; erger kan niet meer. Dan is dat weer valse hoop gebleken. — Bonnie (@Bonnie79377783) February 11, 2021

Helemaal met je eens, vreselijk dat de motie verworpen is

Ik ben echt zwaar teleurgesteld in de tegenstemmende politieke partijen — Re-o-whama (@ReWhama) February 11, 2021

Inderdaad. Dit zal voor een grote ommekeer geven in de stemkeuze. Een ieder in Nederland die van kinderen houdt, zal en mag natuurlijk niet meer een partij kiezen die tegen stemde. — mr. LegalGolfers (@LegalGolfers) February 11, 2021

Handen af van onze kinderen! — Sandra de Groot (@San_1962) February 11, 2021

Ik vind het echt van de pot gerukt dat dit verworpen is… — Nathalie's foto's (@nathaliekoopma2) February 11, 2021

Dat laat nog maar heel weinig partijen over waarop te stemmen is — Elze van Hamelen (@ElzevH) February 11, 2021

Ik stem nu definitief op u.. Ik twijfelde nog over de PVV.. die heeft het nu verspild. — Sam (@Sammie1985_) February 11, 2021